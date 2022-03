Η Lorde συναντά τις παλαιότερες εκδοχές του εαυτού της στο video του «Secrets From A Girl (Who’s Seen it All)»

Η Lorde του «Solar Power» συναντά σε ένα video τη Lorde του «Melodrama» και τη Lorde του «Pure Heroine».

Η Lorde παρουσιάζει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)» από το τρίτο άλμπουμ της, «Solar Power».

Το βίντεο για το «Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)» λαμβάνει χώρα στην ίδια παραλία στην οποία διαδραματίζονται τα music videos για τα τραγούδια «Solar Power», «Mood Ring», «Fallen Fruit» και «Leader Of A New Regime» από το τελευταίο άλμπουμ της Lorde.

Στο επόμενο κομμάτι της ιστορίας η Lorde συναντά νεότερες εκδοχές του εαυτού της σε μια εκπληκτική οπτική απεικόνιση των πάνσοφων στίχων της.

Η Lorde, η οποία επιμελήθηκε τη σκηνοθεσία σε συνεργασία με τον Joel Kefali, σχολιάζει για το βίντεο του «Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)»: «Σε αυτό το τραγούδι επικοινωνώ με μια άλλη εκδοχή του εαυτού μου, και προσπαθώ να στείλω τη σοφία που έχω συγκεντρώσει από την αρχή. Όταν σχεδιάζαμε το βίντεο, ο Joel ανέφερε κάποια παλιά κινηματογραφικά/τηλεοπτικά θέματα σχετικά με την ομαδοποίηση των γυναικών».

«Αυτό με ενέπνευσε να εντοπίσω τρία διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μου και να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν αυτά τα κομμάτια μπορούσαν να συναντηθούν…», συνεχίζει.

«Το Παιδί με το μωβ κραγιόν και τα ασημένια κοσμήματα, με μεγάλες μπούκλες πεταμένες στο πλάι, που χοροπηδάει όπως έκανα εγώ όταν ήμουν έξι χρονών, η Εραστής, μια γυναίκα – μωρό στα κόκκινα με ένα μάτι από διαμάντια, που ξυπνάει μεθυσμένη και θεϊκή και η Κηπουρός, εγώ στην πιο σοφή και τραγανιστή εκδοχή μου, ντυμένη με τα δικά μου ρούχα… Ελπίζω να σας αρέσει», προσθέτει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)» ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή της Σουηδής τραγουδίστριας Robyn, η οποία εκφωνεί ένα κείμενο για τη λύπη.

«Εδώ μιλάω στον νεότερο εαυτό μου και προσπαθώ να του μεταδώσω μερικά από τα πράγματα που έχω μάθει. Ήταν διασκεδαστική η δημιουργία του», είχε εξηγήσει προηγουμένως η Lorde για το τραγούδι.

«Για μένα είναι σαν να συναντούν οι Eurythmics τη Robyn. Και μετά πείσαμε τη Robyn να αναλάβει το εκπληκτικό προφορικό μέρος. Είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο έχω μάθει πάρα πολλά, μέσα από το τραγούδι. Πραγματικά ολοκλήρωσε την εμπειρία», είχε αναφέρει.

Στις 3 Απριλίου η Lorde θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Αμερική την περιοδεία της «Solar Power Tour» στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει πάνω από 50 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.