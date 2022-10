Η Lorde κατηγορήθηκε ότι παραβίασε την εκλογική νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας

Η Lorde αποκάλυψε ότι της έγινε παρατήρηση από την Εκλογική Επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας επειδή δημοσίευσε στο Instagram το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο της για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στη χώρα.

Η Νεοζηλανδή τραγουδίστρια δημοσίευσε σήμερα (04/10) το συμπληρωμένο ψηφοδέλτιό της στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, με το όνομα ενός υποψηφίου σημειωμένο για δήμαρχο του Όκλαντ.

«Είμαι υπερήφανη που ψηφίζω τον Efeso Collins για δήμαρχο του Όκλαντ», έγραψε η Lorde στη λεζάντα της φωτογραφίας, αποκαλύπτοντας το όνομα του υποψηφίου.

«Η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές είναι χαμηλή όπως πάντα – βγείτε έξω – η κοινότητά σας σας χρειάζεται», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η φωτογραφία φαίνεται να προήλθε από διαφορετικό λογαριασμό, ο οποίος φαίνεται να έχει διαγραφεί από το Instagram.

Η Lorde ασχολήθηκε αργότερα με το περιστατικό σε ένα βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Εντάξει, λοιπόν, η εκλογική επιτροπή μου έκανε παρατήρηση γιατί δεν επιτρέπεται να δημοσιεύεις τίποτα για το ποιον θα ψηφίσεις ή να δείχνεις ψηφοδέλτια. Οπότε, ε, ξέρετε – η ανάρτηση εξακολουθεί να ισχύει… βγείτε έξω», είπε.

Στο νέο βίντεο αναγραφόταν επίσης πέντε φορές η λέξη με κεφαλαία γράμματα «Ψηφίστε».

Όπως αναφέρουν οι οδηγίες της Εκλογικής Επιτροπής της Νέας Ζηλανδίας ενόψει των δημοτικών εκλογών της Κυριακής 8 Οκτωβρίου, η ανάρτηση μιας εικόνας ενός συμπληρωμένου ψηφοδελτίου στο διαδίκτυο «θα μπορούσε να παραβιάσει τους κανόνες για την ημέρα των εκλογών, επειδή ο εκλογικός νόμος απαγορεύει τη δημοσίευση μιας δήλωσης την ημέρα των εκλογών που είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει κάποιος άλλος ψηφοφόρος».

Σύμφωνα με τον τοπικό εκλογικό νόμο της Νέας Ζηλανδίας, δύναται να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα έως και 5.000 δολάρια σε όσους δημοσιεύουν έγγραφα «που είναι ή υποτίθεται ότι είναι απομίμηση οποιουδήποτε ψηφοδελτίου», τα οποία «περιλαμβάνουν το όνομα υποψηφίου ή υποψηφίων, μαζί με οποιαδήποτε οδηγία ή ένδειξη σχετικά με τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους για τους οποίους πρέπει να ψηφίσει οποιοδήποτε πρόσωπο».

Η 4η Οκτωβρίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για όσους πολίτες επιθυμούσαν να ασκήσουν τα εκλογικά δικαιώματά τους μέσω επιστολικής ψήφου.

Lorde via Instagram Stories encouraging people to go vote in Auckland — she had to delete her previous post supporting Efeso Collins:

“The electoral commission told me off (…) But the post still applies” pic.twitter.com/YXfKiF6lZJ

— Lorde Updates ☀️ (@LordeUpdatesBR) October 3, 2022