Η Lorde κατηγορεί τον Kanye West και τον Kid Cudi ότι αντέγραψαν το σχεδιασμό των σκηνικών που χρησιμοποίησε στην περιοδεία της «Melodrama World Tour», το 2017.

Οι δύο ράπερ, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το συνεργατικό εγχείρημα «Kids See Ghosts» και έχουν κυκλοφορήσει ένα ομότιτλο άλμπουμ, εμφανίστηκαν το σαββατοκύριακο στο φεστιβάλ «Camp Flog Gnaw» στο Λος Άντζελες, κάνοντας ντεμπούτο στη σκηνή ως δίδυμο.

Ο Kanye West και ο Kid Cudi έκαναν είσοδο μέσα σε ένα γιγαντιαίο, διάφανο και παραλληλόγραμμο κουτί από plexiglass, το οποίο αιωρούνταν και ήταν διακοσμημένο με LED φώτα.

Το γεγονός ότι η κατασκευή έμοιαζε αρκετά με εκείνη που χρησιμοποιούσε η Lorde στις δικές της συναυλίες έδωσε τροφή για συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε την αντίδραση της ίδιας της Νεοζηλανδής τραγουδίστριας.

«Είμαι υπερήφανη για τη δουλειά που κάνω και είναι κολακευτικό όταν άλλοι καλλιτέχνες αισθάνονται εμπνευσμένοι από αυτήν, στο βαθμό που επιλέγουν να το δοκιμάσουν μόνοι τους», έγραψε η Lorde σε μία ανάρτηση που δημοσίευσε στις «ιστορίες» του λογαριασμού της στο Instagram, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου.

«Αλλά να μην κλέβετε, ούτε από γυναίκες ή οποιονδήποτε άλλο, ούτε το 2018 ούτε ποτέ», συνέχισε η 22χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, παραθέτοντας τις αντίστοιχες φωτογραφίες από τα επίμαχα σκηνικά.

Ο Kanye West και ο Kid Cudi δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο επί του θέματος.

it appears Lorde has seen Kanye’s new Kids See Ghosts stage 👀👁👀 pic.twitter.com/mqpFvn4nls

— Joe Coscarelli (@joecoscarelli) November 12, 2018