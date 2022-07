Lorde: Η επιθυμία της να παίξει με τα πρότυπα της ομορφιάς και των φύλων

«Αν δεν προσέξω, θα καταλήξω να προσπαθώ να είμαι συμβατικά ωραία μέχρι να πεθάνω».

Η Lorde αναφέρθηκε σε μία νέα επιστολή προς τους θαυμαστές της στην επιθυμία της να αρχίσει να παίζει με τα πρότυπα των φύλων, της ομορφιάς και της μορφής.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της μέσω του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου της, η Lorde αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή «αφήνει τα φρύδια της να ενωθούν ως αφετηρία για να παίξει με τις συμβάσεις της ομορφιάς, του φύλου και της μορφής».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι εμπνεύστηκε βλέποντας μία έκθεση του ζωγράφου Walter Sickert, «η οποία περιείχε μόνο πίνακές του με γυμνές γυναίκες».

«Το σοκ που έπαθε ο εγκέφαλός μου βλέποντας αυτές τις όχι ιδιαίτερα εξιδανικευμένες εκδοχές της γυναικείας μορφής με σόκαρε», παραδέχτηκε η 25χρονη τραγουδίστρια.

«Συνειδητοποίησα ότι ο εγκέφαλός μου έχει προγραμματιστεί να θέλει αυτό που θέλουν οι αλγόριθμοι όσον αφορά τη μορφή του γυναικείου σώματος, μόνο και μόνο από την απλή έκθεση σε αυτά τα συστήματα και τα τρέχοντα πρότυπα ομορφιάς», πρόσθεσε.

Η Lorde χαρακτήρισε στη συνέχεια το ανθρώπινο σώμα ως έναν «απίστευτο καμβά» και υποστήριξε ότι είναι «σπατάλη» να μην χρησιμοποιείται «μόνο για να προσπαθείς να προσελκύσεις κάποιος».

«Ο αλγόριθμος δεν θέλει να βλέπει ορισμένα πράγματα και ως εκ τούτου έχω σταματήσει να τα αναζητώ, αν αυτό έχει νόημα. Ακούγεται τόσo προφανές, αλλά συνειδητοποίησα ότι, αν δεν προσέξω, θα καταλήξω να προσπαθώ να είμαι συμβατικά (αν και εναλλακτικά/σικ) ωραία μέχρι να πεθάνω. Και αυτό δεν θα ήταν… ένα είδος σπατάλης;», αναρωτήθηκε.

«Να έχεις αυτόν τον απίστευτο καμβά ή αυτό το ακατέργαστο εργαλείο που μπορεί να χειραγωγηθεί με τόσο μεγάλο αποτέλεσμα, και να το χρησιμοποιείς μόνο για να προσπαθείς να… ερεθίσεις και να προσελκύσεις κάποιον;», συνέχισε.

«Με τον ίδιο τρόπο που τρώω πικρά χόρτα ή υγρά τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, θα κάνω μία προσπάθεια να συμπεριλάβω διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την εμφάνιση. Να συμπεριλάβω το αποκρουστικό, το αρρενωπό, το εντυπωσιακό, το μυώδες, το εκπληκτικό», σημείωσε.

«Πείτε ότι “αρνούμαι να πιστέψω ότι αυτό είναι το μόνο που υπάρχει σε μία φωτιά”», κατέληξε η Lorde, παραπέμποντας τους θαυμαστές της στο τραγούδι «Is That All There Is» της Peggy Lee από το 1969.