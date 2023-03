Lizzo: «Η τρανσφοβία και η χοντροφοβία έχουν τις ρίζες τους στον ρατσισμό»

Η Lizzo άνοιξε μέσω του Twitter τη συζήτηση για το πώς διασταυρώνονται θέματα όπως η τρανσφοβία, η χοντροφοβία και ο ρατσισμός.

«Η τρανσφοβία μοιάζει πραγματικά να έχει τις ρίζες της στον ρατσισμό αυτή τη στιγμή…», έγραψε στα πρώτο από τα tweets που ανάρτησε.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει γιατί είναι ρατσιστής… Ή χοντροφοβικός. Δεν έχω ακούσει ποτέ έναν λόγο γιατί κάποιος είναι τρανσφοβικός…», συνέχισε.

«Νομίζω ότι αν ξέραμε “γιατί” αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται έτσι, θα υπήρχε πολύ λιγότερη υποστήριξη σε αυτές τις ιδεοληψίες. Επειδή το “γιατί” είναι πιο ύπουλο από ό,τι νομίζουμε», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, η Lizzo δημοσίευσε μία διευκρίνιση: «Μην το παρεξηγήσετε, δεν με νοιάζει γιατί οι άνθρωποι είναι μισαλλόδοξοι. Θα σπαταλήσω τη φαντασία μου. Αισθάνομαι ότι υπάρχει πολλή συναινετική σιωπή και απαθής συμμετοχή που δεν θα υπήρχε αν ο κόσμος γνώριζε περισσότερα», έγραψε.

Κάποιοι από τους ακολούθους της έσπευσαν να συμμετάσχουν στον διάλογο που ξεκίνησε, με έναν χρήση του Twitter να συμφωνεί με τη Lizzo ότι «αναγκάζοντας τους ανθρώπους να παραδεχτούν λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί έχουν απαράδεκτες θέσεις, βοηθάει τους άλλους να δουν πόσο φρικτό είναι».

«Ένας φίλος μου λέει πάντα “το μίσος είναι μίσος”», απάντησε ένας άλλος χρήστης του Twitter. «Είναι όλα αλληλένδετα και το ένα πάντα συνδέεται με το άλλο, ανεξάρτητα από το τι προσπαθούν να μας πουν», σημείωσε.

Η Lizzo, η οποία μάχεται για τη θετικότητα σώματος, υποστηρίζει μέσω της ιστοσελίδας της Lizzo Loves You θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και συμπερίληψης όπως η πρόσβαση στην άμβλωση, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και ο αντιρατσισμός.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από τα τελευταία της tweets, η Lizzo μοιράζστηκε τις σκέψεις της σχετικά με την επιστροφή της κάποτε διάσημης επίδειξης μόδας της Victoria’s Secret, η οποία δεν έχει διοργανωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

Η Victoria’s Secret ακύρωσε την επίδειξη του 2019 εν μέσω της αυξανόμενης κριτικής για την παραδοσιακή έλλειψη ποικιλομορφίας και συμπερίληψης.

«Αυτή είναι μία νίκη για τη συμπερίληψη για χάρη της συμπερίληψης», έγραψε η Lizzo στο Twitter, αναδημοσιεύοντας ένα teaser για το σόου στο οποίο εμφανίζονται αρκετές plus-size έγχρωμες γυναίκες.

Ωστόσο, έθεσε το ερώτημα: «Αλλά αν οι εταιρείες αρχίσουν να το κάνουν αυτό μόνο και μόνο επειδή έχουν δεχθεί αντιδράσεις, τότε τι θα συμβεί όταν οι “τάσεις” αλλάξουν ξανά; Εκτιμούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών των εταιρειών την πραγματική συμπερίληψη; Ή μήπως απλά εκτιμούν τα χρήματα;».

