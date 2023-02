Η Lizzo μεταμορφώνεται σε υπερήρωα στο video του «Special»

Η Lizzo μεταμορφώνεται στον υπερήρωα που όλοι χρειαζόμαστε στο video του «Special».

Η Lizzo μετατρέπεται σε υπερήρωα στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Special» από το ομώνυμο άλμπουμ της.

Στο βίντεο που σκηνοθέτησε ο Christian Breslauer, η Lizzo υποδύεται μια σερβιτόρα εστιατορίου που το βράδυ μετατρέπεται σε υπερήρωα, φορώντας μάσκα και στολή για να αποτρέψει εγκλήματα, να σώσει μικρά παιδιά από διερχόμενα αυτοκίνητα, να βγάλει μωρά από κτίρια που καίγονται και να προστατεύσει τα θύματα bullying.

«Σε περίπτωση που κανείς δεν σου το είπε σήμερα, είσαι ξεχωριστός / Σε περίπτωση που κανείς δεν σε έκανε να το πιστέψεις, είσαι ξεχωριστός / Λοιπόν, θα σε αγαπώ πάντα το ίδιο/ Είσαι ξεχωριστός / Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι ακόμα μαζί μας / Τσακισμένος αλλά ανάθεμα, είσαι ακόμα τέλειος», τραγουδά ο αφού σώζει ένα παιδί δημοτικού πριν χτυπηθεί από ένα αυτοκίνητο, ενώ παράλληλα φροντίζει τον ταραγμένο οδηγό.

Αργότερα ένα οργισμένο πλήθος διαδηλώνει κατά της Lizzo με χειρόγραφες πινακίδες που δηλώνουν «Δημόσιος Εχθρός» και «Ελπίδα πέρα από τους “ήρωες”», αλλά η υπερήρωας καταφέρνει και κερδίζει την κοινή γνώμη απεγκλωβίζοντας ένα μωρό από ένα φλεγόμενο κτίριο.

Το «Special» περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ της Lizzo που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 και έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 στις ΗΠΑ. Το «Special» περιέχει επίσης το «2 Be Loved (Am I Ready)» και το πλατινένιο «About Damn Time» που κυριάρχησε στο No. 1 του Billboard Hot 100 για δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lizzo χαιρετίστηκε από το Rolling Stone ως «το πιο απροκάλυπτα χαρούμενο, ηχητικά ποικίλο και συναισθηματικά βαθύ άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μεγάλη εταιρεία μετά το “Lemonade” της Beyonce».

Το «About Damn Time» της Lizzo είναι υποψήφιο για τρία βραβεία – για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς και την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία – στα Βραβεία Grammy του 2023, ενώ το «Special» είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και για το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Η Lizzo έλαβε επίσης αυτήν την εβδομάδα τρεις υποψηφιότητες στα Kids Choice Awards 2023, ενώ ήταν υποψήφια για τέσσερα βραβεία στα MTV Video Music Awards 2022, μεταξύ των οποίων για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς.