Η Lizzo εξυμνεί τη γυναικεία φιλία με το «Grrrls»

Ένας ενδυναμωτικός ύμνος για τις γυναίκες που μοιράζονται την αγάπη τους και τη δύναμή τους μεταξύ τους.

Η Lizzo κυκλοφορεί ακόμα ένα μελωδικό τραγούδι με το ολοκαίνουργιο «Grrrls».

Στο «Grrrls», η Lizzo παίρνει τον χαρακτηριστικό ρυθμού του «Girls» των Beasties Boys και μετατρέπει το αμφιλεγόμενο τραγούδι από τον δίσκο «License To Ill» του 1986 στον δικό της ενδυναμωτικό ύμνο.

Το «Grrrls» είναι το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της Lizzo με τίτλο «Special», που θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου.

Προηγήθηκε το hit single «About Damn Time», το οποίο μόλις έγινε χρυσό στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή το «About Damn Time» βρίσκεται στο No. 4 του Billboard Hot 100 και είναι σε τροχιά να γίνει το τραγούδι της Lizzo με τα περισσότερα streams μέχρι στιγμής.

Έχοντας εν μέρει λάβει ώθηση από 3,5 εκατομμύρια δημιουργίες στο TikTok, φτάνοντας στο No. 1 του TikTok στις ΗΠΑ, το «About Damn Time» έχει γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στον κόσμο μετά την κυκλοφορία του στις 14 Απριλίου.

Το «About Damn Time» single αποτελεί το τέταρτο τραγούδι της Lizzo που ανεβαίνει στο Top 10 του Billboard Hot 100, μετά το «Truth Hurts» (επτά εβδομάδες στο Νο. 1), το «Good as Hell» και το «Rumors» με τη συμμετοχή της Cardi B. Η Lizzo ανέδειξε επίσης πρόσφατα τις disco επιρροές της με ένα remix του «About Damn Time» από τον Γερμανό παραγωγό/DJ Purple Disco Machine.

Η Lizzo έχει ήδη διανύσει ένα πλούσιο 2022 κάνοντας μεταξύ άλλων μία διπλή εμφάνιση ως οικοδέσποινα και ερμηνεύτρια στο «Saturday Night Live», ενώ παρουσιάζει το δικό της reality show, με τίτλο «Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls», στο Amazon Prime Video.

Αυτό το φθινόπωρο πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσης στο HBO Max ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

«Όταν μεγάλωνα δεν ονειρεύτηκα ποτέ ότι θα μπορούσα να ζήσω όλα αυτά που έχω καταφέρει στη ζωή μου και μόλις τώρα ξεκινάω», ανέφερε η Lizzo σε δήλωσή της.

«Από το “Cuz I Love You” μέχρι τη δραματική παγκόσμια περιοδεία μου, την απώλεια και την εύρεση αγάπης και τη δημιουργία του νέου άλμπουμ μου Special, όλοι θα δείτε το χρόνο, την υπομονή, το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυα που χρειάστηκαν για αυτή τη διαδικασία. Χρειάζονται δέκα χρόνια για να κάνεις μία “επιτυχία εν μία νυκτί” και ελπίζω ότι θα μπορέσω να εμπνεύσω άλλους νέους δημιουργούς να συνεχίσουν», πρόσθεσε.