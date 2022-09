Η Lizzo δάκρυσε παραλαμβάνοντας το πρώτο της βραβείο Emmy

«Το μόνο που ήθελα να δω στα μέσα ενημέρωσης μεγαλώνοντας ήταν κάποια χοντρή, μαύρη και όμορφη σαν εμένα».

Η Lizzo κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy, για το Εξαιρετικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, με την εκπομπή της «Watch Out For The Big Grrrls» που προβλήθηκε στο Amazon Prime Video.

«Είμαι πολύ συγκινημένη», είπε η Lizzo εν μέσω δακρύων, όταν παρέλαβε το βραβείο της, ενώ στεκόταν δίπλα στους συνεργάτες της από το «Watch Out For The Big Grrrls», στην τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards 2022 στο «Microsoft Theater» του Λος Άντζελες τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

«Το βραβείο είναι ωραίο, αλλά συγκινούμαι γι’ αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη σκηνή μαζί μου. Οι ιστορίες που μοιράζονται δεν είναι τόσο μοναδικές. Απλά δεν τους δίνεται η ευκαιρία να έχουν το βήμα. Να λέμε ιστορίες, ας πούμε περισσότερες ιστορίες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η Lizzo αναλογίστηκε πόσο πολύ θα την επηρέαζε αν έβλεπε μια εκπομπή όπως το «Watch Out For The Big Grrrls» στην τηλεόραση όταν μεγάλωνε.

«Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, το μόνο που ήθελα να δω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν ο εαυτός μου. Κάποια χοντρή σαν εμένα, μαύρη σαν εμένα, όμορφη σαν εμένα», είπε.

«Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω και να πω κάτι στη μικρή Lizzo, θα έλεγα: “Θα τον δεις αυτό τον άνθρωπο, θα πρέπει να είσαι εσύ”», σημείωσε.

Στο διαγωνιστικό ριάλιτι «Watch Out For The Big Grrrls» του Amazon Prime Video, η Lizzo αναζητούσε χορεύτριες για την εμφάνισή της στο μουσικό φεστιβάλ «Bonnaroo» ανάμεσα σε μια ταλαντούχα ομάδα έγχρωμων plus size γυναικών.

Συνολικά 13 χορεύτριες διαγωνίστηκαν για να καλύψουν τις δέκα διαθέσιμες θέσεις.

«Τα κορίτσια που μοιάζουν με εμένα δεν εκπροσωπούνται», ανέφερε η Lizzo στο trailer της εκπομπής. «Ήρθε η ώρα να σηκώσω τα μανίκια μου και να τις βρω μόνη μου».

Η Lizzo ήταν η εκτελεστική παραγωγός και οικοδέσποινα του «Watch Out For The Big Grrrls».

Η 34χρονη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ομιλία της απευθυνόμενη στα ίδια τα «Big Grrrls», τα οποία την επευφημούσαν από το κοινό. Η Lizzo κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy στην πρώτη υποψηφιότητά της στη διοργάνωση.

Το «Watch Out For The Big Grrrls» έλαβε πέντε υποψηφιότητες για τα Primetime Creative Arts Emmy Awards του 2022 και κέρδισε δύο βραβεία, για την Εξαιρετική Σκηνοθεσία σε Πρόγραμμα Ριάλιτι και το Εξαιρετικό Μοντάζ Εικόνας σε Δομημένο Πρόγραμμα Ριάλιτι ή Διαγωνισμού.

Στη φετινή τελετή Primetime Emmy Awards, το «Watch Out For The Big Grrrls» επικράτησε στην κατηγορία του των «The Voice», «Nailed It», «The Amazing Race», «Top Chef» και «RuPaul’s Drag Race».