Η Lizzo «απευθυνόταν σε όλους» με τα σχόλιά της για το body-shaming στα MTV VMA 2022

Η Lizzo βάζει τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με το πρόσφατο μήνυμά της για το body-shaming κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards 2022.

Όταν παρέλαβε στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου, το βραβείο στην κατηγορία Βίντεο για Καλό για το «About Damn Time», η 34χρονη τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που «την υποστηρίζουν και την αγαπούν», πριν απευθυνθεί στους επικριτές της.

«Και τώρα, για τις σκρόφες που λένε για εμένα στον Τύπο», είπε, θυμίζοντας την σχεδόν πανομοιότυπη έναρξη των MTV VMA το 2015 από τη Nicki Minaj. «Ξέρετε κάτι; Δεν πρόκειται να πω τίποτα», συνέχισε.

«Λένε: “Lizzo, γιατί δεν απαντάς; Γιατί δεν απαντάς;”. Γιατί είμαι η νικήτρια!», είπε η Lizzo, υπό το βροντερό χειροκρότημα του κοινού. «Η μεγάλη σκύλα κερδίζει! Η καλύτερη εκδίκηση είναι το χαρτί σου!», πρόσθεσε

Αργότερα δημοσίευσε την ομιλίας της στον λογαριασμό της στο Twitter και έγραψε: «Κρατήστε το όνομά μου στο στόμα σας γιατί ξέρω ότι είναι νόστιμο».

Η Lizzo διευκρίνισε στη συνέχεια ότι τα σχόλιά της δεν απευθύνονταν σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Ας ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα πολύ καθαρά, δεν απευθυνόμουν σε κανέναν στην ομιλία μου χθες το βράδυ… Απευθυνόμουν σε όλους», έγραψε στο Twitter.

🗣KEEP MY NAME IN YO MOUF CUS I KNOW IT TASTE GOOD BITCH🏆 pic.twitter.com/XnuG25s280

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) August 29, 2022