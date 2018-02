Το «Live In The Moment» είναι η επόμενη μουσική πρόταση που καταθέτουν οι Portugal. The Man.

Έπειτα από την πρόσφατη νίκη τους στα Βραβεία Grammy, οι Portugal. The Man συνεχίζουν με το smash single «Live In The Moment».

Η αμερικανική ροκ μπάντα επιστράτευσε τον Tycho (κατά κόσμον Scott Hansen) για να δημιουργήσει δύο εκπληκτικά remixes στο «Live In The Moment».

Ο Hansen φέρνει δύο ξεχωριστές εκδόσεις του τραγουδιού, τη «Sunrise» (Ανατολή) και τη «Sunset» (Ηλιοβασίλεμα), όπου αμφότερες αναδεικνύουν την αρχική δημιουργία μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγιση του υποψήφιου για Grammy μουσικού παραγωγού.

Το «Live In The Moment» διαδέχεται την επιτυχία του «Feel It Still» και περιέχεται στο όγδοο στούντιο άλμπουμ των Portugal. The Man με το γενικό τίτλο «Woodstock», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2017 από την Atlantic Records / Warner Music.

Το «Feel It Still» ήταν αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια του 2017. Εκτός από το βραβείο Grammy για την «Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ» που κέρδισε πρόσφατα, το τραγούδι κυριάρχησε στην πρώτη θέση τεσσάρων διαφορετικών κατατάξεων στο αμερικανικό «Billboard» (Adult Top 40, Alternative Songs, Hot Rock Songs, Mainstream Top 40), ενώ έφτασε έως το Νο4 του «Hot 100».

Αξιοσημείωτη ήταν και η επιτυχία που γνώρισε το «Feel It Still» στην Ελλάδα, όπου αναρριχήθηκε έως την κορυφαία πεντάδα στο διεθνές Airplay Chart.

«Ήθελα να δημιουργήσω μία ελαφρύτερη, με περισσότερη ενέργεια έκδοση (Sunrise) και μία σκοτεινότερη, με περισσότερη ενδοσκόπηση (Sunset) για να δώσω έμφαση και αντιπαραβάλλω τα κομμάτια του αυθεντικού τραγουδιού που με ενέπνευσαν περισσότερο», σχολιάζει ο Tycho για τα remixes του «Live In The Moment» που του ανέθεσαν οι Portugal. The Man.

Ακούστε το «Sunrise» remix:

Το «Live In The Moment» αποδεικνύεται άλλη μία επιτυχία με μία θέση στο Top 5 των εναλλακτικών ραδιοφώνων. Επίσης το single συγκαταλέγεται στο soundtrack του βιντεοπαιχνιδιού «FIFA 18».

Ακούστε το «Sunset» remix:

Τους Portugal. The Man συγκροτούν οι John Gourley, Zachary Carothers, Kyle O’Quin, Eric Howk, Jason Sechrist και Zoe Manville.