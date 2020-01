Live album με σπάνια τραγούδια των Pink Floyd από τους Saucerful of Secrets του Nick Mason

Ένας live δίσκος με τραγούδια που οι Pink Floyd δεν τα έχουν παρουσιάσει ζωντανά επί δεκαετίες.

Οι Saucerful of Secrets του Nick Mason (ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd) ανακοινώνουν την κυκλοφορία του δίσκου «Live At The Roundhouse», ένα live album ηχογραφημένο κατά την διάρκεια των sold out shows του συγκροτήματος στον ομώνυμο χώρο του Λονδίνου το Μάιο του 2019.

Έχοντας εισπράξει θριαμβευτικές κριτικές για την πρώτη τους περιοδεία, οι Saucerful Of Secrets ζωντανεύουν στο «Live At The Roundhouse» μουσική που είχε ακουστεί από τους Pink Floyd μόνο στα πρώτα τους live, καθώς και τραγούδια που δεν είχαν ακουστεί ποτέ ζωντανά από το ιστορικό συγκρότημα.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου του 2020 μέσω της Panik Records και της Sony Music και θα είναι διαθέσιμο σε διπλό CD/DVD και διπλό βινύλιο. Με κάθε προ-παραγγελία θα είναι αυτομάτως διαθέσιμη η version των Saucers για το τραγούδι «Fearless».

O Nick Mason, o Gary Kemp, o Guy Pratt, o Lee Harris και ο Dom Beken, ή αλλιώς οι Saucerful of Secrets του Nick Mason, ενώθηκαν με την απλή ιδέα να παίζουν νεότερα τραγούδια των Pink Floyd, καθώς το θρυλικό συγκρότημα δεν τα έχει παρουσιάσει live επί δεκαετίες. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Nick θα εμφανιζόταν ζωντανά από το 2005.

«Γιατί δεν κλείνουμε ένα δωμάτιο για πρόβες να παίξουμε μερικά τραγούδια και να δούμε πως νιώθουμε μετά;», πρότεινε…

Μερικούς μήνες μετά, την Κυριακή 20 Μαϊου του 2018, οι Saucerful Of Secrets του Nick Mason έφεραν τον ντράμερ των Pink Floyd πίσω στα clubs και συγκεκριμένα στο Dingwalls του Λονδίνου. Το live απέσπασε θριαμβευτικές κριτικές.

Την ίδια εβδομάδα, έγιναν και 3 εμφανίσεις στο Half Moon στο Putney, τις οποίες ακολούθησε η ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας που έγινε sold out.

Πέντε ακόμα shows στην Αγγλία ανακοινώθηκαν για τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2019, συμπεριλαμβανομένων και 2 ημερομηνιών στο «The Roundhouse», το χώρο όπου οι Pink Floyd έπαιξαν στις 15 Οκτωβρίου του 1966, στο launch party του «International Times».

Το «Live At The Roundhouse» των Saucerful Of Secrets αιχμαλωτίζει τον ενθουσιασμό του συγκροτήματος που παρέμεινε ο ίδιος από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι και την -μέχρι στιγμής- τελευταία.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Ο ακροατής μπορεί να ακούσει μία μπάντα να παίζει με ευτυχία, πάθος και δύναμη.

Έχοντας παρουσιάσει τραγούδια όπως τα «Arnold Layne», «Vegetable Man», «Interstellar Overdrive», «Floyd of Atom Heart Mother» και «Green Is The Colour», οι Saucerful of Secrets του Nick Mason είναι ένα συγκρότημα που ζει την στιγμή και είναι ενθουσιασμένο που ξαναζωντανεύει τη μουσική που παρουσιαζόταν σπάνια στα live των Pink Floyd.

Το tracklist του άλμπουμ «Live At The Roundhouse»

1. Beginnings

2. Interstellar Overdrive

3. Astronomy Domine

4. Lucifer Sam

5. Fearless

6. Obscured by Clouds

7. When You’re In

8. Remember A Day

9. Arnold Layne

10. Vegetable Man

11. If

12. Atom Heart Mother

13. The Nile Song

14. Green Is The Colour

15. Let There Be More Light

16. Childhood’s End

17. Set The Controls For The Heart Of The Sun

18. See Emily Play

19. Bike

20. One Of These Days

21. A Saucerful Of Secrets

22. Point Me At The Sky