Little Mix: Το music video του «Wasabi» κλείνει τον κύκλο του «LM5»

Το «Wasabi» απέκτησε επιτέλους music video.

Οι Little Mix κυκλοφορούν το music video του «Wasabi» για να ικανοποιήσουν, έστω και με καθυστέρηση, μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες των θαυμαστών τους.

Το «Wasabi» συμπεριλήφθηκε στο χρυσό άλμπουμ «LM5» των Little Mix που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2018 από τη Sony Music και έφτασε στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρότι δεν προωθήθηκε ποτέ από το γκρουπ ως επίσημο single, το «Wasabi» είναι ένα από τα τραγούδια του γυναικείου συγκροτήματος που έγινε αγαπημένο του κοινού.

Το «Wasabi» είναι η απάντηση των Little Mix στο πλήθος των επιθέσεων που έχουν δεχτεί από τα μέσα ενημέρωσης από τα πρώτα τους βήματα ως συγκρότημα μέχρι σήμερα.

Έχοντας τη σφραγίδα των Jon Hill και Mike Sabath στην παραγωγή, το «Wasabi» διαφέρει από τα κλασικά pop και R&B τραγούδια των Little Mix, καθώς φέρνει το γκρουπ πιο κοντά σε industrial και πειραματικούς ήχους.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες κυκλοφορούσε η φήμη ότι το «WasabI’ θα αποκτούσε το δικό του μουσικό βίντεο, όμως τα τέσσερα κορίτσια δεν επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες του όταν ρωτήθηκαν, κρατώντας καλά φυλαγμένη την έκπληξη.

Το video clip του «Wasabi» περιλαμβάνει ανέμελα στιγμιότυπα των Litlle Mix από τα παρασκήνια των εμφανίσεών τους. Το φινάλε συμβολίζει την ολοκλήρωση του κύκλου του «LM5», προμηνύοντας συγχρόνως το επόμενο κεφάλαιο.

Παράλληλα αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα στο BBC One το νέο talent show «Little Mix: The Search», μέσα από το οποίο οι Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock και Jade Thirlwall θα αναζητήσουν ταλαντούχους τραγουδιστές και τραγουδίστριες για τη δημιουργία καινούργιων συγκροτημάτων.