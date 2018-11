Οι Little Mix δίνουν όρκο φιλίας.

Οι Little Mix προσθέτουν άλλο ένα κομμάτι στο παζλ του νέου και πολυαναμενόμενου άλμπουμ τους, παρουσιάζοντας το «Told You So».

Η πέμπτη δισκογραφική δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος τιτλοφορείται «LM5» και κυκλοφορεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου από τις Syco Music και Columbia Records / Sony Music.

«Εάν υπάρχει ένα τραγούδι στο άλμπουμ που να μας ορίζει, θα ήταν αυτό. Αληθινή φιλία. Θα προσέχουμε πάντα η μία την άλλη ό,τι κι αν γίνει», γράφει το κουαρτέτο στα Twitter για το «I Told You So».

Η Jesy Nelson, η Leigh-Anne Pinnock, η Jade Thirlwall και η Perrie Edwards γνωρίστηκαν το 2011, όταν σε εφηβική ηλικία πήραν μέρος στο βρετανικό «The X Factor» και σχηματίστηκε το συγκρότημα, ενώ η φιλία τους ξεκίνησε επίσημα στην Ελλάδα, όπου έγινε η φάση των «Judges’ Houses» για το talent show και πήραν την πρόκριση για τα lives.

Το «Told You So» είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι από το «LM5» το οποίο αποκαλύπτεται, μετά τη συνύπαρξη με τη Nicki Minaj στο «Woman Like Me», που έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στα ελληνικά ραδιόφωνα, και το «Joan Of Arc».

Την παραγωγή του «Told You So» έχει φροντίσει ο ανερχόμενος τραγουδιστής και τραγουδοποιός MNEK, ο οποίος σε ηλικία 24 ετών έχει ήδη συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Madonna, Beyoncé, Madonna, Kylie Minogue, Dua Lipa, Diplo κ.ά.