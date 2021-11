Οι Little Mix απαντούν στις φήμες διάλυσης: «Το συγκρότημα δεν θα πεθάνει ποτέ»

«Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, θα έχουμε πάντα η μία την άλλη».

Οι Little Mix τονίζουν ότι το συγκρότημά τους «δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει πραγματικά» από τη στιγμή που έχει ήδη συμπληρώσει μία δεκαετία ιστορίας.

Το γυναικείο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από την Perrie Edwards, την Jade Thirlwall και τη Leigh-Anne Pinnock μετά την αποχώρηση της Jesy Nelson από το σχήμα πέρυσι, απάντησαν έμμεσα στις φήμες ότι είναι έτοιμες να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την ολοκλήρωση των επερχόμενων συναυλιών τους.

Οι Little Mix ρωτήθηκαν για το μέλλον τους στην αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή «Smallzy’s Surgery», καθώς, όπως επισήμανε ο οικοδεσπότης Smallzy, αυτή μια ερώτηση στην οποία δεν υπάρχει γνωστή απάντηση.

«Λοιπόν, απλά πιστεύω ότι οι Little Mix, έχοντας συμπληρώσει δέκα χρόνια, είναι κάτι που δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει πραγματικά», απάντησε η Leigh-Anne Pinnock, προκαλώντας τα γέλια των υπόλοιπων μελών του συγκροτήματος.

Η Jade Thirlwall πρόσθεσε: «Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, θα έχουμε πάντα η μία την άλλη. Είμαστε ένα τρίδυμο, μαζί σε αυτό».

Οι Little Mix γιορτάζουν δέκα συναρπαστικά χρόνια επιτυχιών με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Between Us» στις 12 Νοεμβρίου, το οποίο θα περιέχει συγκεντρωμένες τις καλύτερες στιγμές της δισκογραφίας τους και πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια και σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν πολλά είδωλα της pop που έχουν ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους

«Ήταν μια περίεργη χρονιά. Αλλά ήταν γεμάτη από πολλές συναρπαστικές αλλαγές για εμάς. Και ναι, αυτή η χρονιά αφορά τον εορτασμό των ετών των Little Mix, μια δεκαετία ενός καθαρά επικού γυναικείου συγκροτήματος και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανες», σχολίασαν.

«Σίγουρα οι θαυμαστές θα το λατρέψουν τα νέα τραγούδια και όλες τις επιτυχίες. Και δεν μπορούν πολλά είδωλα της pop να πουν ότι έχουν ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους», πρόσθεσε.

Η Perriw Edwards παραδέχτηκε ότι συνηθίζει τα βράδια να κάνει αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια των Little Mix και να παρακολουθεί με νοσταλγία βίντεο του συγκροτήματός της στο YouTube.

«Μερικές φορές κάθομαι στο κρεβάτι τη νύχτα και βλέπω βίντεο των Little Mix στο YouTube μέχρι τις 3 το πρωί. Και μετά μπαίνω σε μια σκοτεινή τρύπα και συνεχίζω να βλέπω άλλο ένα και άλλο ένα και άλλο ένα και άλλο ένα. Παρακολουθώ την ιστορία των Little Mix και απλά κάθομαι στο κρεβάτι μόνη μου και συγκινούμαι και σκέφτομαι ότι έχουμε πετύχει τόσα πολλά», περιέγραψε.

Την άνοιξη του 2022 οι Little Mix θα πραγματοποιήσουν μία νέα περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα ολοκληρωθεί με τρεις (εκ των οποίων οι δύο είναι ήδη sold out) συναυλίες στο «O2 Arena» του Λονδίνου.