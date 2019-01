Οι Little Mix ενώνουν δυνάμεις με τον Ty Dolla $ign.

Οι Little Mix δίνουν τη σκυτάλη στο «Think About Us», το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ τους «LM5».

Το «Think About Us» έρχεται ανανεωμένο και κυκλοφορεί σε μία καινούργια έκδοση με τη συμμετοχή του ράπερ Ty Dolla $ign. Ένα δυναμικό αλλά και συναισθηματικό τραγούδια που μοιάζει φυσικός διάδοχος των προηγούμενων επιτυχιών «No More Sad Songs» και «Touch» του συγκροτήματος.

Όπως δηλώνει ο τίτλος του, το «LM5» είναι ο πέμπτος ολοκληρωμένος δίσκος των Little Mix και κυκλοφόρησε το Νοέμβριο από τις Syco και Columbia Records / Sony Music.

Την παραγωγή και τα τραγούδια του άλμπουμ υπογράφει το κουαρτέτο μαζί με αυθεντίες όπως ο Ed Sheeran, η Jess Glynne, η Camille Purcell, ο MNEK, ο Timberland, ο Loosechange, οι TMS, η RAYE και άλλοι.

Το «LM5» είναι η πιο δυνατή δισκογραφική δουλειά των Little Mix μέχρι σήμερα. Τα κορίτσια ξεδίπλωσαν τους εαυτούς τους και δηλώνουν με σιγουριά ότι είναι «το άλμπουμ που πάντα θέλαμε να κάνουμε.»

Το «Think About Us» διαδέχεται τη συνεργασία τον Little Mix με τη Nicki Minaj στο «Woman Like Me», το οποίο έγινε το 13ο τραγούδι του γκρουπ που έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Little Mix είναι υποψήφιες στα BRIT Awards 2019 για το βραβείο του «Καλύτερου Βρετανικού Συγκροτήματος» και του «Βρετανικού Βίντεο της Χρονιάς» με το «Woman Like Me».

Η Jesy Nelson, η Leigh-Anne Pinnock, η Jade Thirlwall και η Perrie Edwards τραγούδησαν στην ειδική εκπομπή που προβλήθηκε για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και θα εμφανιστούν ζωντανά και στην τελετή απονομής των βραβείων, στις 20 Φεβρουαρίου.

Το video clip για το remix του «Think About Us» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign θα κυκλοφορήσει την 1η Φεβρουαρίου.