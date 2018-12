Είναι εφικτή η συνεργασία των Little Mix με τη Selena Gomez;

Οι Little Mix εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για περισσότερες συνεργασίες στο μέλλον. Ειδικότερα, το κουαρτέτο θα ήταν απόλυτα ευτυχισμένο εάν ένωνε δυνάμεις με τη Selena Gomez.

Η Jesy Nelson, μία από τις τέσσερις κοπέλες του γκρουπ, αποκάλυψε: Μου αρέσει πραγματικά η Selena Gomez. Νομίζω ότι είναι τρομερή στο Instagram με τα μηνύματα της και αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι δίνει πραγματικά έμπνευση στα νεαρά κορίτσια.»

Στα μέσα Νοεμβρίου, οι Little Mix κυκλοφόρησαν από την RCA Records / Sony Music τον πέμπτο ολοκληρωμένο δίσκο τους, ο οποίος φέρει τον τίτλο «LM5» και έχει ανέβει στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το άλμπουμ περιέχει την ολοκαίνουργια συνεργασία με τη Nicki Minaj στο «Woman Like Me», το video clip του οποίου έχει προβληθεί πάνω από 93 εκατομμύρια φορές, αλλά και στις deluxe εκδόσεις τη συνάντηση με το τρίτο των Cheat Codes στο «Only You».

Μία άλλη ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία του βρετανικού συγκροτήματος ήταν εκείνη με το boy band των CNCO στο φλογερό remix του «Reggaeton Lento», που έχει διανύσει 51 εβδομάδες στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά η Selena Gomez έχει αποσυρθεί από τη δισκογραφία εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει από το αυτοάνοσο νόσημα του Λύκου από το οποίο πάσχει.

Η τελευταία κυκλοφορία της έγινε πραγματικότητα το Μάιο και ήταν το single «Back To You» για το soundtrack της δεύτερης σεζόν του σίριαλ «13 Reasons Why» του Netflix, στο οποίο η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εκτελεί χρέη παραγωγού.