Little Mix: Η τελευταία συναυλία τους θα μεταδοθεί μέσω livestream παγκοσμίως

Οι Little Mix θα μεταδώσουν παγκοσμίως μέσω livestream στις 14 Μαΐου 2022 την τελευταία συναυλία της περιοδείας τους «Confetti Tour».

Στα τέλη του περασμένου έτους τα μέλη των Little Mix ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν ένα διάλειμμα από το συγκρότημα για να επικεντρωθούν σε σόλο πρότζεκτ. Αυτή η συναυλία θα είναι η τελευταία ευκαιρία να δείτε το συγκρότημα ζωντανά πριν από τη διάλυση του.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το «O2 Arena» του Λονδίνου και θα περιλαμβάνει ολόκληρη το πρόγραμμα της sold out περιοδείας «Confetti Tour».

Η Leigh-Anne Pinnock λέει: «Η περιοδεία “Confetti Tour” είναι ένα όνειρο και περνάμε τις καλύτερες στιγμές τραγουδώντας για όλους. Μετά από τόσο καιρό αποχής από τις περιοδείες ήταν πραγματικά μια μαγική εμπειρία να είμαστε ξανά μαζί και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε».

Η Jade Thirlwall προσθέτει: «Θέλαμε να μεταδώσουμε ζωντανά την τελευταία συναυλία της περιοδείας ώστε όλοι οι θαυμαστές μας σε όλο τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ζωντανά και να γίνουν μέρος της συναυλίας μαζί μας. Είναι τόσο σημαντικό για εμάς να μπορούν όλοι να μοιραστούν αυτή τη στιγμή».

Η Perrie Edwards δηλώνει: «Αυτή θα είναι η τελευταία μας συναυλία για λίγο καιρό, οπότε θα είναι εξαιρετικά συγκινητική. Θα υπάρξουν δάκρυα; Ναι! Δεν είμαι καν σίγουρη πώς θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το σόου. Αγαπάμε όλους τους θαυμαστές μας και είμαστε τόσο ευγνώμονες για την υποστήριξή τους τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό η συναυλία είναι για εσάς».

Σε παραγωγή της Driift, σε συνεργασία με την Gold Dust Films, αυτή η εκπληκτική εκδήλωση θα μεταδοθεί σε παγκόσμια κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο από το Λονδίνο στις 22:00 ώρα Ελλάδας το Σάββατο 14 Μαΐου.

Τα εισιτήρια προσφέρουν πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση, καθώς και σε απεριόριστες, on-demand, επαναλήψεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για 48 ώρες μόνο μετά το τέλος της ζωντανής μετάδοσης.

Οι θαυμαστές μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια στην τιμή των 15,50 ευρώ και να παρακολουθήσουν το live stream, ή τις on-demand επαναλήψεις, από οπουδήποτε στον κόσμο.

Τα εισιτήρια για το livestream θα πωλούνται την Τετάρτη 27 Απριλίου από το driift.link/LittleMix.

Οι Little Mix είναι υπερήφανες που συνεργάζονται με δύο φιλανθρωπικά ιδρύματα για αυτή την εκδήλωση, το Child Poverty Action Group και το Choose Love. Οι αγοραστές των εισιτηρίων θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια δωρεά που θα μοιραστούν και οι δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις για να ενισχύσουν το έργο που επιτελούν.

Το livestream της τελευταίας συναυλίας των Little Mix θα μεταδοθεί επίσης σε επιλεγμένους κινηματογράφους και χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές. Οι ζωντανές προβολές, με τη διανομή της Rippla σε συνεργασία με τη CinemaLive, θα μεταδοθούν από το «O2 Arena» το Σάββατο 14 Μαΐου, ενώ επαναληπτικές προβολές θα πραγματοποιηθούν και την επόμενη ημέρα, Κυριακή 15 Μαΐου.

Tickets for ‘Little Mix The Last Show (for now…)’ are on sale NOW! Wherever you are in the world, join us for the final night of the #ConfettiTour 🎉 Let us know in the comments where you’ll be watching from ✨ https://t.co/x1wMpAog0i pic.twitter.com/JbBT1Tvr5W

— Little Mix (@LittleMix) April 27, 2022