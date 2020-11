Οι Little Mix συναντούν τον Nathan Dawe στο «No Time For Tears»

Η συνεργασία του Nathan Dawe με τις Little Mix ανεβάζει ψηλά τον πήχη της επιτυχίας.

Ο Άγγλος DJ και μουσικός παραγωγός Nathan Dawe ενώνει τις δυνάμεις του με τις Little Mix σε ένα νέο single με τίτλο «No Time For Tears».

Ο Nathan Dawe αποτελεί έναν από τους πλέον τάχιστα ανερχόμενους παραγωγούς στη βρετανική μουσική σκηνή.

Έκανε το ντεμπούτο του το 2018 με το single «Cheatin’», το οποίο εμφανίστηκε στο Top 100 του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο επίκεντρο της προσοχής ήρθε στα τέλη του 2019 με το πλατινένιο single «Flowers» σε συνεργασία με τον Jaykae, μια διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού που είχε κυκλοφορήσει το 2000 το UK garage δίδυμο των Sweet Female Attitude.

Ακολούθησε το περασμένο καλοκαίρι το χρυσό single «Lighter» με τη συμμετοχή του YouTuber και ράπερ KSI, το οποίο έφτασε στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου και χάρισε στον Nathan Dawe την υψηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί στα charts.

Ο Nathan Dawe συμπράττει τώρα με τις Little Mix, το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα της Βρετανίας και ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη με το «No Time For Tears».

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music και φέρει τις υπογραφές του Nathan Dawe, της Jade Thirlwall των Little Mix, του MNEK και του Tré Jean-Marie.

Λίγες εβδομάδες πριν το «No Time For Tears» οι Little Mix κυκλοφόρησαν το νέο άλμπουμ τους «Confetti», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου.