Οι Little Mix κυκλοφορούν το νέο single «Love (Sweet Love)»

Ο κατάλληλος ήχος για τον εορτασμό των δέκα ετών από τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Οι Little Mix αποκαλύπτουν το νέο single «Love (Sweet Love)» και χαρίζουν στο κοινό άλλο έναν ύμνο στην ενδυνάμωση.

Το «Love (Sweet Love)» είναι ένα από τα ολοκαίνουργια τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ των Little Mix με τίτλο «Between Us», το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 12 Νοεμβρίου.

Θέλοντας να γιορτάσουν με τον καλύτερο τρόπο τη συμπλήρωση 10 ετών από τη δημιουργία τους και όλων των συναρπαστικών στιγμών που έζησαν σε αυτό το διάστημα, οι Little Mix συγκεντρώνουν για πρώτη φορά σε ένα άλμπουμ τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το «Between Us» συμπληρώνουν πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Love (Sweet Love)» που μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Love (Sweet Love)» μεταφέρεται στις οθόνες μας με ένα πληθωρικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Samuel Douek, ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τα βίντεο για τη συνύπαρξη των Little Mix με τους Galantis και τον David Guetta στο «Heartbreak Anthem» και για το remix του «Confetti» με τη συμμετοχή της Sawettie.

Η Perrie Edwards, η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirlwall των Little Mix εμφανίζονται στο μουσικό βίντεο «Love (Sweet Love)» ως χρυσοποίκιλτες θεές σε ένα εντυπωσιακό φυτώριο με διαστάσεις έπαυλης, όπου περιβάλλονται από τους λάτρεις τους, καθώς συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσουν χρόνο στους εαυτούς τους.

Την παραγωγή του «Love (Sweet Love)» ανέλαβαν ο τραγουδιστής και παραγωγός SAKIMA και ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός MNEK, τακτικός συνεργάτης των Little Mix, ο οποίος έχει συμπράξει επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Madonna, Beyoncé και Kylie Minogue.

Το «Love (Sweet Love)» είναι ο κατάλληλος ήχος για να ξεκινήσει ο εορτασμός μίας δεκαετίας παγκόσμιων επιτυχιών από ένα pop συγκρότημα που έσπασε τα ρεκόρ.