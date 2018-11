Ένας γυναικείος κόσμος όπως τον οραματίζονται οι Little Mix.

Οι Little Mix, το πιο επιτυχημένο γυναικείο συγκρότημα της εποχής μας, παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους «LM5», που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

«Μας άρεσε πώς ονομάζατε καθεμία από τις εποχές μας κατά το πέρασμα των ετών. Έτσι, αποφασίσαμε να ονομάσουμε το νέο άλμπουμ μας “LM5”», αναφέρουν για την πέμπτη δισκογραφική δουλειά τους.

Το «LM5» διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις.

Η στάνταρ έκδοση περιέχει 14 τραγούδια, ενώ η deluxe έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον τέσσερα αποκλειστικά τραγούδια, επιπρόσθετες φωτογραφίες και η συσκευασία του CD θα είναι κατασκευασμένη από σκληρό χαρτόνι.

Το «LM5» είναι διαθέσιμο και σε μία «Super Deluxe» έκδοση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα 18 τραγούδια του deluxe άλμπουμ, αλλά και επιπλέον φωτογραφίες, βίντεο και χειρόγραφες σημειώσεις των κοριτσιών σε ένα βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο.

Το νέο άλμπουμ των Little Mix προλόγισε πρώτη η συνεργασία με τη Nicki Minaj στο ήδη επιτυχημένο «Woman Like Me», το οποίο έχει ανέβει στο Νο. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει αποκτήσει έντονη παρουσία στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Στη δημιουργία του τραγουδιού συμβάλλει ο ασυναγώνιστος Ed Sheeran.

Τα επόμενα δείγματα του «LM5» που δόθηκαν στη δημοσιότητα ήταν το «Joan Of Arc», μία ωδή σε όλες τις ισχυρές γυναίκες, το «Told You So», που εξυμνεί τη δυνατή φιλία των τεσσάρων κοριτσιών και το «The Cure», όπου τα κορίτσια αποδέχονται τον εαυτό τους.

Το κουαρτέτο μοιράζεται επίσης το μικρόφωνο με την έμπειρη Kamille, με την οποία συνεργάζεται την τελευταία πενταετία σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και με την Αμερικανίδα ράπερ Sharaya J.

Η συνάντηση με τους Cheat Codes στο «Only You» βρίσκεται στην deluxe και στη super deluxe έκδοση.

Σε μία περίοδο που η συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και η ισότητα των δύο φύλων είναι αναγκαία υπόθεση, οι Little Mix καταθέτουν το δικό τους φεμινιστικό μανιφέστο.

Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι θεματικός άξονας του «LM5», το οποίο γίνεται υποστηρικτής του κινήματος «#MeToo», συνδυάζοντας δυναμικούς pop ήχους και σημαντικά μηνύματα.

Η Leigh-Anne Pinnock, η Jesy Nelson, η Perrie Edwards και η Jade Thirlwall προτρέπουν όλες τις γυναίκες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ζήσουν τις ζωές τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Οι Little Mix στήνουν στο «LM5» ένα γυναικείο κόσμο όπως τον οραματίζονται και σας προσκαλούν να τον ανακαλύψετε.