Οι Little Mix κυκλοφορούν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Την κυκλοφορία του single «One I’ve Been Missing» ανακοίνωσε το βρετανικό συγκρότημα.

Οι Little Mix ανακοίνωσαν ότι αυτήν την εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Το γυναικείο συγκρότημα μοιράστηκε την είδηση με ένα σύντομο βίντεο που ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι το πρώτο μας χριστουγεννιάτικο single, οπότε είναι πολύ ξεχωριστό για εμάς», είπε η Leigh-Anne Pinnock. «Είναι πολύ συναρπαστικό. Συντονιστείτε για περισσότερο χριστουγεννιάτικο υλικό που θα σας έρθει πολύ σύντομα», συνέχισε.

Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Little Mix ονομάζεται «One I’ve Been Missing» και θα κυκλοφορήσει ψηφιακά την επόμενη Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Αν και το «One I’ve Been Missing» θα αποτελέσει το πρώτο τους επίσημο εορταστικό τραγούδι, οι Little Mix είχαν κυκλοφορήσει τα 2015 ένα χριστουγεννιάτικο remix του τραγουδιού τους «Love Me Like You», η αρχική έκδοση του οποίου συμπεριλαμβανόταν στο άλμπουμ «Get Weird» της τετράδας.

Το συγκρότημα έδωσε μάλιστα μία ιδέα από το επερχόμενο single «One I’ve Been Missing» με ένα βίντεο στο οποίο η Jesy Nelson, η Leigh-Anne Pinnock, η Jade Thirlwall και η Perrie Edwards υπογράφουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Λίγες ώρες πριν ανακοινώσουν την κυκλοφορία του «One I’ve Been Missing», οι Little Mix μπήκαν σε εορταστικό κλίμα αναρτώντας στα social media ένα απόσπασμα από μία παλαιότερη ερμηνεία τους (2014) στο τραγούδι «Christmas (Baby Please Come Home)» της Mariah Carey.