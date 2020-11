Little Mix: Η Jesy Nelson αποχωρεί από το συγκρότημα για «ιδιωτικούς ιατρικούς λόγους»

Η Jesy Nelson των Little Mix αποχωρεί προσωρινά από το συγκρότημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του γκρουπ, η 29χρονη τραγουδίστρια θα πάρει «παρατεταμένη άδεια» για «ιδιωτικούς ιατρικούς λόγους». «Δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια προς το παρόν και θα ζητήσουμε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν το απόρρητό της αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στη δήλωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Jesy Nelson απουσίαζε από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των Little Mix.

Λόγω του προσωπικού ζητήματος που αντιμετωπίζει, η Αγγλίδα τραγουδίστρια δεν εμφανίστηκε στον τελικό του talent show «The Search» που παρουσίασε το συγκρότημά της στη συχνότητα του BBC One, αναζητώντας την μπάντα που θα τις συνοδεύσει στην επόμενη περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Επίσης η Jesy Nelson δεν παρευρέθηκε στα πρόσφατα MTV EMA 2020, τα οποία επρόκειτο να παρουσιάσει μαζί με την συνεργάτιδές της στις Little Mix, την Perrie Edwards, τη Leigh-Anne Pinnock και την Jade Thirlwall.

Τη βραδιά παρουσίασαν τελικά τα υπόλοιπα μέλη του γυναικείου συγκροτήματος.

Αισθητή είναι η απουσία της Jesy Nelson και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει καμία ανάρτηση μετά τα τέλη του Οκτωβρίου και τον εορτασμό του Halloween, παρόλο που το νέο άλμπουμ των Little Mix με τίτλο «Confetti» κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες, στις 6 Νοεμβρίου.

Το 2019 η Jesy Nelson γύρισε για λογαριασμό του BBC το ντοκιμαντέρ «Odd One Out», στο οποίο μίλησε για τις εμπειρίες της με την κατάθλιψη, τη διατροφική διαταραχή και την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε εξαιτίας τoυ διαδικτυακό bullying και των αρνητικών σχολίων που λάμβανε για την εμφάνισή της από τα ταμπλόιντ.

Little Mix Statement:

Jesy is having extended time off from Little Mix for private medical reasons. We will not be issuing any further comment currently and ask media to please respect her privacy at this time.

— Simon Jones (@simonjonespr) November 17, 2020