«Is Your Love Enough?», αναρωτιούνται οι Little Mix και προετοιμάζουν το έδαφος για ένα από τα νέα τραγούδια τους.

Οι Little Mix επανακυκλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους, το «Glory Days» και τον εμπλουτίζουν με νέο υλικό.

Το διπλά πλατινένιο «Glory Days» έγινε πράξη τον Νοέμβριο του 2016 και σηματοδότησε το πρώτο άλμπουμ του δημοφιλούς γυναικείου συγκροτήματος, ανάμεσα στα καλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, που κατακτά το Νο1 στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο δίσκος σύστησε επιτυχίες όπως τα πλατινένια «Shout Out To My Ex» με πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου στη Μεγάλη Βρετανία, «Touch» και «Power», το οποίο απέκτησε remix με τη συμμετοχή του ράπερ Stormzy και το χρυσό «No More Sad Songs».

Αυτή τη στιγμή, οι Little Mix γνωρίζουν επιτυχία χάρη στη συνάντηση με το ανερχόμενο λάτιν boy band των CNCO στο φλογερό remix του «Reggaetón Lento» (Bailemos). Το τραγούδι διαθέτει ανοδική τροχιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μόλις εμφανίστηκε στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Τα remixes του «Reggaetón Lento» και του «Power» θα συμπεριληφθούν στην επανέκδοση του «Glory Days», το «Glory Days: The Platinum Edition», μαζί με άλλα δύο remixes, τρία ολοκαίνουρια τραγούδια και ένα ντοκιμαντέρ με παρασκηνιακό υλικό από την καριέρα του συγκροτήματος.

Το «Touch» και το «No More Sad Songs» ανανεώνονται με την προσθήκη του Kid Ink και του Machine Gun Kelly αντίστοιχα, ενώ θα ακούσουμε το κουαρτέτο στα νέα τραγούδια «If I Get My Way», «Dear Lover» και «Is Your Love Enough?».

Οι Little Mix μοιράζονται ένα ακόμη απόσπασμα από το «Is Your Love Enough?» στις σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα και μας βάζουν σε υποψία ότι το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Το «Glory Days: The Platinum Edition» θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου από τις Syco Music και Columbia Records / Sony Music.