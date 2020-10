Little Mix: Το single «Happiness» από το επερχόμενο άλμπουμ «Confetti»

Οι Little Mix προσθέτουν ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ του νέου άλμπουμ τους.

Οι Little Mix βρίσκουν την αγάπη μέσα στους εαυτούς τους και νιώθουν πιο ευτυχισμένες από ποτέ.

Το «Happiness» αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «Confetti» του γυναικείου συγκροτήματος που απαρτίζεται από τις Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock και Jade Thirlwall.

Κατά μήκος της φετινής χρονιάς είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε από τις Little Mix τραγούδια όπως το «Break Up Song», το «Holiday» και πριν από λίγες μόνο ημέρες το «Not A Pop Song», ένα τραγούδι που συζητήθηκε εξαιτίας των νύξεων του κουαρτέτου σχετικά με το προηγούμενο καθεστώς του management τους.

Το «Happiness» είναι ένα τραγούδι για την απελευθερωτική δύναμη που συναντά κανείς όταν αφήνει πίσω το παρελθόν και βγαίνει από το σκοτάδι μιας ταραγμένης σχέσης για να ανακαλύψει τον εαυτό του και να μάθει νέα πράγματα.

«Έψαχνα για την ευτυχία / Σε χρησιμοποιούσα για να γεμίσω τη μοναξιά μου / Συνειδητοποίησα από τη στιγμή που σε άφησα ελεύθερο / Βρήκα την αγάπη στον εαυτό μου…», τραγουδούν οι Little Mix.

Με την παραγωγή του single «Happiness» έχει ασχοληθεί το τρίο των TMS

(The Music Shed), συνεργάτες του συγκροτήματος από την εποχή του πρώτου άλμπουμ τους, «DNA» του 2012.

Θυμίζουμε ότι το άλμπουμ «Confetti» των Little Mix θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music στις 6 Νοεμβρίου.