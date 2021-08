Οι Little Mix γιορτάζουν 10 συγκλονιστικά χρόνια επιτυχιών με το νέο άλμπουμ «Between Us»

Ο Αύγουστος του 2021 είναι μία εξαιρετικά σημαντική ημερομηνία για τους θαυμαστές των Little Mix σε όλο τον κόσμο καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Έχουν περάσει από δέκα ολόκληρα χρόνια από τότε που το μεγαλύτερο γυναικείο συγκρότημα του κόσμου αυτή τη στιγμή σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της φάσης «Judges’ Houses» της βρετανικής έκδοσης του «The X Factor», που έλαβε χώρα τότε στη Μύκονο.

Για να γιορτάσουν, οι Little Mix ανακοινώνουν ότι θα κυκλοφορήσουν στις 12 Νοεμβρίου 2021 το νέο άλμπουμ «Between Us», το οποίο θα συγκεντρώσει σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το άλμπουμ είναι ένας εορτασμός μιας δεκαετίας παγκόσμιων επιτυχιών από ένα pop συγκρότημα που έσπασε τα ρεκόρ.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται όλες αυτές οι Top 10 επιτυχίες, μεταξύ των των No. 1 singles «Wings», «Black Magic», «Shout Out To My Ex» και «Sweet Melody», μαζί με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Touch», «Move», «Power», «Salute» και την πιο πρόσφατη επιτυχία «Heartbreak Anthem».

Το «Between Us» θα περιέχει επίσης πέντε ολοκαίνουργια συγκλονιστικά τραγούδια από τις Little Mix, τα ηχογραφήθηκαν τους τελευταίους μήνες για να συνεχίσουν τη δεκαετία των επιτυχιών του συγκροτήματος στα charts.

Between Us 🤍 12.11

We are so excited about this album. It includes all our hits, as well as some brand new songs we can't wait for you to hear #10YearsOfLittleMix https://t.co/4Yewo609pk pic.twitter.com/vcnE9n7WKA

— Little Mix (@LittleMix) August 19, 2021