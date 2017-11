Το δικό τους ντοκιμαντέρ έχουν ετοιμάσει (και) οι Little Mix, όπου θα μοιραστούν με το κοινό τα παρασκήνια της καριέρας τους.

Οι Little Mix δίνουν μία γεύση από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ τους.

Ακολουθώντας τα βήμα αστέρων της pop όπως η Lady Gaga, η Demi Lovato και η Katy Perry, οι Little Mix θα παρουσιάσουν με τη σειρά τους ένα ντοκιμαντέρ που θα προβάλλει τα παρασκήνια της καριέρας τους.

Την Παρασκευή (03/11), τα τέσσερα κορίτσια έδωσαν στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα από όσα θα παρακολουθήσει το κοινό στην τελική παραγωγή.

Το βίντεο ξεκινά δείχνοντας τη νίκη του συγκροτήματος στο βρετανικό «The X Factor», το 2011. Στη συνέχεια, οι Little Mix αναφέρονται ως «η μεγαλύτερη γυναικεία μπάντα στον κόσμο» και ακολουθούν διάσπαρτα πλάνα με παρασκηνιακά στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις και τις περιοδείες τους.

Στο τέλος, υπάρχει ένα… ευτράπελο. Η Perrie Edwards ρωτάει το σύντροφό της, τον Βρετανό ποδοσφαιριστή Alex Chamberlain που αγωνίζεται στην ομάδα της Liverpool, ποιο είναι το αγαπημένο του γυναικείο συγκρότημα. Η απάντηση που δίνει; Οι… Fifth Harmony!

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με τη νέα έκδοση του άλμπουμ «Glory Days», η οποία θα είναι διαθέσιμη στις 24 Νοεμβρίου από τις Syco και Columbia Records / Sony Music.

Το «Glory Days» έφτασε στο Νο1 του Ηνωμένου Βασιλείου και οδήγησε τις Little Mix σε μία περιοδεία σε στάδια της Ευρώπης και σε μία περιοδεία ως «άνοιγμα» για την Ariana Grande στη Βόρεια Αμερική.

Επιπλέον, το κουαρτέτο προώθησε τα singles «Shout Out To My Ex», «Touch», «No More Sad Songs», «Power» και σήμερα απολαμβάνει την επιτυχία του remix για το «Reggaetón Lento» με το λάτιν boy band των CNCO.

Το «Glory Days: The Platinum Edition» θα συστήσει τρία ακυκλοφόρητα τραγούδια με τους τίτλους «If I Get My Way», «Is Your Love Enough?» και «Dear Lover».