Οι Little Mix θα αναλάβουν την αναζήτηση απίστευτα ταλαντούχων τραγουδιστών που θα γίνουν μέλη νέων συγκροτημάτων, είτε boy bands ή girl groups είτε μικτές μπάντες, στο πλαίσιο του talent show «The Search» που θα προβληθεί το 2020 στο BBC One.

Τα μέλη των Little Mix, δηλαδή οι Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall και Leigh-Anne Pinnock, θα σχηματίσουν νέα συγκροτήματα και θα γίνουν μέντορες σε μία καινούργια γενιά ταλέντων.

Οι φωνές που θα βρεθούν στα συγκροτήματα θα ζήσουν μαζί με τις Little Mix και θα αποκτήσουν πρόσβαση στο στενό κύκλο τους, ο οποίος περιλαμβάνει καθηγητές φωνητικής, δημιουργοί, παραγωγοί και στιλίστες που έχουν συμβάλει στην επιτυχία του γκρουπ.

Οι Little Mix μίλησαν για το «The Search» στην εκπομπή «Drivetime» του Nick Grimshaw στο BBC Radio One και αποκάλυψαν ότι το συγκρότημα που θα αναδειχθεί νικητής του talent show θα τις συνοδεύσει στην καλοκαιρινή περιοδεία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020.

Η Charlotte Moore, Διευθύντρια Περιεχομένου στο BBC, δήλωσε: «Ένα από τα πιο δημοφιλή γυναικεία συγκροτήματα της Βρετανίας, οι Little Mix, θα φέρουν τη μαγεία τους στο BBC τα βράδια της Κυριακής το 2020 σε ένα ολοκαίνουργιο show που θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά των νέων καλλιτεχνών.

Η Andrea Hamilton, Εκτελεστική Παραγωγός της Modest TV, ανέφερε: «Είναι πραγματικά προνόμιο να δημιουργούμε ένα νέο show βασισμένο σε μία τόσο επιτυχημένη και αγαπημένη βρετανική μπάντα. Η δημιουργία συγκροτημάτων θα πει ότι οι σχέσεις έχουν σημασία και δεν υπάρχει κανείς καλύτερος να μοιραστεί αυτήν την εμπειρία από τις Little Mix, οι οποίοι τη ζουν αυτή τη στιγμή».

Οι Little Mix σημείωσαν: «Θέλουμε να σχηματίσουμε πολλά απίστευτα γκρουπ που θα δέσουν πραγματικά. Καθώς το έχουμε ζήσει και το έχουμε κάνει οι ίδιες, γνωρίζουμε τι χρειάζεται να γίνει επιτυχημένο ένα γκρουπ και θα είμαστε εκεί να τα καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της διαδρομής τους.»

«Θέλουμε να κάνουν οντισιόν σόλο καλλιτέχνες, όπως και συγκροτήματα. Κάθε είδος είναι καλοδεχούμενο. Θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Μπορείτε να κάνετε αίτηση αμέσως τώρα», πρόσθεσαν.

