Οι Little Mix συστήνουν το νέο τραγούδι «Bounce Back».

Αποτελώντας το μεγαλύτερο γυναικείο συγκρότημα στον κόσμο, οι Little Mix έχουν καταγράψει πωλήσεις άνω των 45 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως και διαθέτουν στο ενεργητικό τους τέσσερα πλατινένια άλμπουμ και εννέα πλατινένια singles.

Το «Bounce Back» σηματοδοτεί την πρώτη κυκλοφορία των Little Mix με την ετικέτα της RCA Records της Sony Music αφότου χώρισαν τους δρόμους τους με τον μέντορά τους Simon Cowell.

Επιπλέον το «Bounce Back» είναι το πρώτο single της τετράδας μετά το πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, το «LM5» που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο και έγινε χρυσό στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας κάνει ντεμπούτο στο Νο. 3 του τοπικού του τοπικού chart.

Οι Little Mix είχαν παρουσιάσει ένα μικρό απόσπασμα από το «Bounce Back» στην εμφάνισή τους στο φεστιβάλ «Big Weekend» του BBC Radio 1 το Μάιο, σκορπώντας τεράστιο ενθουσιασμό στους οπαδούς τους.

Can you tell we're ready? #BOUNCEBACK is OUT NOW! We hope you LOVE it!! 💗💗💗 https://t.co/EsFmmx0fyW pic.twitter.com/405JN9VrzD

— Little Mix (@LittleMix) June 13, 2019