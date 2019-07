Οι Little Mix δημιούργησαν μία ξεχωριστή Pride Version του νέου τραγουδιού τους «Bounce Back» για να τιμήσουν την ολοκλήρωση του Μήνα Υπερηφάνειας.

Το London Pride 2019 έριξε την αυλαία του στις 6 Ιουλίου με μία μεγαλειώδη παρέλαση 30 χιλιάδων ανθρώπων από όλα τα κομμάτια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία κορυφώθηκε με ταυτόχρονες εκδηλώσεις πέντε διαφορετικά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Δύο από τα μέλη του συγκροτήματος, η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirlwall, κατέβηκαν στους δρόμους του Λονδίνου και γιόρτασαν τη συμπλήρωση 50 ετών από την Εξέγερση του Stonewall.

If you’re going to talk the ally talk you better walk the ally walk 🏳️‍🌈 what an honour today to be marching alongside @stonewalluk @ukblackpride @Mermaids_Gender ♥️ we will ALWAYS stand with you. #TogetherInPride pic.twitter.com/hdWSxwj3Px

— Little Mix (@LittleMix) July 6, 2019