Οι Little Mix συγκεντρώνουν σε ένα άλμπουμ τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μαζί με πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια.

Το 2021 είναι μία εξαιρετικά σημαντική ημερομηνία για τους θαυμαστές των Little Mix σε όλο τον κόσμο καθώς συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τη δημιουργία του συγκροτήματος.

Έχουν περάσει από δέκα ολόκληρα χρόνια από τότε που το μεγαλύτερο γυναικείο συγκρότημα του κόσμου αυτή τη στιγμή σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της φάσης «Judges’ Houses» της βρετανικής έκδοσης του «The X Factor», που έλαβε χώρα τότε στη Μύκονο.

Για να γιορτάσουν, οι Little Mix κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Between Us», το οποίο θα συγκεντρώσει σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το άλμπουμ είναι ένας εορτασμός μιας δεκαετίας παγκόσμιων επιτυχιών από ένα pop συγκρότημα που έσπασε πλήθος ρεκόρ.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται όλες αυτές οι Top 10 επιτυχίες, μεταξύ των των No. 1 singles «Wings», «Black Magic», «Shout Out To My Ex» και «Sweet Melody», μαζί με μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Touch», «Move», «Power», «Salute» και την πιο πρόσφατη επιτυχία «Heartbreak Anthem».

Το «Between Us» περιέχει επίσης πέντε ολοκαίνουργια συγκλονιστικά τραγούδια από τις Little Mix, τα οποία ηχογραφήθηκαν τους τελευταίους μήνες για να συνεχίσουν τη δεκαετία των επιτυχιών του συγκροτήματος στα charts.

Μεταξύ τους το ήδη γνωστό «Love (Sweet Love)», το ομότιτλο τραγούδι του «Between Us», το «Cut You Off», το «Trash» και το «No», το πρώτο τραγούδι που έγραψαν οι Little Mix ως τρίο μετά την αποχώρηση της Jesy Nelson, το οποίο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο.

Η Perrie Edwards είπε: «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια. Ο χρόνος έχει περάσει τόσο γρήγορα και όταν κοιτάζουμε πίσω, έχουμε κάνει τόσα πολλά για τα οποία είμαστε πολύ υπερήφανες».

Η Jade Thirlwall πρόσθεσε: «Είναι υπέροχο να έχουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες μας ως συγκρότημα σε ένα άλμπουμ για πρώτη φορά, γιορτάζοντας τα δέκα τεράστια χρόνια των Little Mix. Τα τραγούδια δείχνουν επίσης πόσο έχουμε εξελιχθεί ως καλλιτέχνιδες, από το “Wings” μέχρι το “Heartbreak Anthem”».

Η Leigh-Anne Pinnock ανέφερε: «Είμαστε επίσης πολύ ενθουσιασμένες που θα κυκλοφορήσουμε πέντε ολοκαίνουργια τραγούδια. Ανυπομονούμε να ακούσουν οι θαυμαστές μας τα νέα τραγούδια πάνω στα οποία δουλεύουμε. Ελπίζουμε να τα αγαπήσουν όσο κι εμείς!».

Η Jade Thirlwall, η Leigh-Anne Pinnock και η Perrie Edwards έχουν καθιερωθεί ως το μεγαλύτερο γυναικείο συγκρότημα στον κόσμο. Έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, διαθέτουν πάνω από 19 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify, μετρούν πάνω από 3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και έχουν συγκεντρώσει 12 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το 2021 έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής μία πρωτοφανής χρονιά για το συγκρότημα. Νωρίτερα φέτος οι Little Mix έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία που κερδίζει το βραβείο για το «Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα» στα BRIT Awards 2021, ενώ στη συνέχεια έγιναν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία που συμπλήρωσε 100 εβδομάδες παρουσίας του Top 10 του επίσημου Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης οι Little Mix κυριάρχησαν φέτος το Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με το smash hit «Sweet Melody», το οποίο έγινε το πέμπτο συνολικά τραγούδι τους που κατακτά την κορυφή των charts στην πατρίδα τους. Το έκτο άλμπουμ τους, «Confetti», έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τέσσερα επιτυχημένα singles και έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 4 εκατομμυρίων τραγουδιών.

