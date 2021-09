Η Lisa των BLACKPINK κατέρριψε με το «Lalisa» το ρεκόρ της Taylor Swift στο YouTube

Το «Lalisa» έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στο YouTube για μουσικό βίντεο από σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Η Lisa των BLACKPINK κατέρριψε με το μουσικό βίντεο για το πρώτο της προσωπικό single της, «Lalisa», ένα ρεκόρ της Taylor Swift στο YouTube που παρέμενε αλώβητο για δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει το YouTube, το «Lalisa» συγκέντρωσε 73,6 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες 24 ώρες μετά την κυκλοφορία του.

Το μουσικό βίντεο της Lisa συνέτριψε το ρεκόρ που κατείχε προηγουμένως η επιτυχία «ME!» της Taylor Swift με τη συμμετοχή του Brendon Urie των Panic! At The Disco, που συγκέντρωσε 65,2 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες όταν κυκλοφόρησε το 2019.

Επιπλέον, το «Lalisa» σημείωσε το έκτο καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών για ένα μουσικό βίντεο.

Το νέο τραγούδι της Lisa ξεπερνούν μόνο τα μουσικά βίντεο για τις επιτυχίες «Butter», «Dynamite» και «Boy With Luv» των BTS, καθώς και δύο μουσικά βίντεο από το δικό της συγκρότημα, τις BLACKPINK, για το «Ice Cream» με τη Selena Gomez και το «How You Like That».

Ωστόσο, η Lisa προτιμά να μην επικεντρώνεται στα ρεκόρ και στα charts: «Αντί να εστιάζω στις κατατάξεις, ελπίζω ότι ο κόσμος θα δει ότι η Lisa έχει και αυτή την πλευρά. Αν μπορώ να κάνω τους BLINKs (τους θαυμαστές των BLACKPINK) χαρούμενους με τα τραγούδια και τις εμφανίσεις μου, είμαι ικανοποιημένη», ανέφερε.

Το «Lalisa», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου, είναι το ομότιτλο τραγούδι του πρώτου προσωπικού single album της Lisa. Εκτός από το «Lalisa», το single album περιλαμβάνει επίσης το B-side κομμάτι «Money», αλλά και τις ορχηστρικές εκδοχές και των δύο τραγουδιών.

Σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν την κυκλοφορία του single album, η Lisa αποκάλυψε ότι τα υπόλοιπα μέλη των BLACKPINK έμειναν για πολλές ώρες μαζί της στο πλατό που έγιναν τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο για το «Lalisa» για να της δείξουν την υποστήριξή τους.

«Η Jennie και η Rosé έδειξαν σπουδαία πράγματα (με το σόλο ντεμπούτο τους), οπότε δούλεψα σκληρά για να προσπαθήσω να δείξω κι εγώ καλά πράγματα», δήλωσε.

«Όλα τα άλλα μέλη ήρθαν στο πλατό του music video για να με εμψυχώσουν και έμειναν μαζί μου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ένιωσα τόσο μεγάλη ανακούφιση από την παρουσία τους», περιέγραψε.