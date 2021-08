Η Lisa των BLACKPINK ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας για το πρώτο της single album

Ο αριθμός των τραγουδιών που θα περιέχει το single album και οι τίτλοι τους δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Αφού προανήγγειλε την πρώτη σόλο κυκλοφορία της με μία αφίσα, η Lisa των BLACKPINK ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί με το κοινό στις 10 Σεπτεμβρίου ένα ολοκαίνουργιο single album με τον τίτλο «Lalisa», μία αναφορά στο πραγματικό όνομά της, Lalisa Manoban.

Η σούπερ σταρ της K-pop μουσικής σκηνής είναι το τρίτο μέλος του γυναικείου συγκροτήματος που παρουσιάζει τις δικές του προσωπικές κυκλοφορίες.

Οι BLACKPINK έχουν σημειώσει πρωτοφανή παγκόσμια επιτυχία ως ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της K-pop που αναδείχθηκαν από τη Νότια Κορέα, παράλληλα με τις επιτυχημένες πορείες των επιμέρους μελών τους.

Η Jennie ήταν το μέλος των BLACKPINK που κυκλοφόρησε το δικό του τραγούδι με το – εύστοχα ονομασμένο – «Solo», με το οποίο έγινε η δεύτερη σόλο γυναίκα καλλιτέχνιδα της K-pop που βρέθηκε στην κορυφή του World Digital Song Sales Chart του Billboard.

Ακολούθησε νωρίτερα φέτος η Rosé, η οποία κυκλοφόρησε ένα mini-EP με τίτλο «R» που περιλάμβανε δύο σόλο τραγούδια, το «Gone» και το «On The Ground». Το εξαιρετικά ελκυστικό «One The Ground» κατέκτησε το Νο. 1 και στα δύο παγκόσμια charts του Billboard, στο Global 200 και στο Global Excluding US.

Αφού η Lisa κυκλοφορήσει το σόλο πρότζεκτ που έχει ετοιμάσει, η Jisoo θα είναι το μόνο μέλος των BLACKPINK που θα δεν έχει κάνει ακόμα ένα προσωπικό βήμα στη δισκογραφία.

Ο αριθμός των τραγουδιών που θα περιέχει το «Lalisa» και οι τίτλοι τους δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, όμως αναμένονται τις ημέρες που θα προηγηθούν της κυκλοφορίας του single album.

Οι BLACKPINK γιορτάζουν επίσης την επέτειο των πέντε ετών από τη δημιουργία τους με την ταινία «BLACKPINK: The Movie».

Η ταινία διαδέχεται το ντοκιμαντέρ «Light Up The Sky» (2020) του Netflix, το οποίο περιέγραψε τα πρώτα ξεκινήματα του γκρουπ, την παγκόσμια περιοδεία του, και στην πρώτη του εμφάνιση στο διάσημο φεστιβάλ «Coachella», προσφέροντας επίσης μια εσωτερική ματιά στην αυστηρή διαδικασία εκπαίδευσης που απαιτείται για την ανάδειξη ενός K-pop ειδώλου.

Η CJ 4DPLEX και η Trafalgar Releasing ανακοίνωσαν ότι το «BLACKPINK: The Movie» είναι η κινηματογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2021, σημειώνοντας συνολικά έσοδα 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων από 100 χώρες.

Το «BLACKPINK: The Movie» πραγματοποίησε 500.000 πωλήσεις εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο, καθώς οι θαυμαστές του συγκροτήματος συνέρρευσαν στους κινηματογράφους για να ζήσουν την ταινία στη μεγάλη οθόνη, καταγράφοντας τον υψηλότερο αριθμό εισιτηρίων για μία κινηματογραφική κυκλοφορία το 2021.

Οι BLACKPINK γιόρτασαν επίσης ένα άλλο ορόσημο πρόσφατα, με την παγκόσμια επιτυχία τους «How You Like That» να συμπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο (52 εβδομάδες) στο World Digital Song Sales Chart του Billboard, παραμένοντας σταθερά στο Νο. 12.