Η Lisa των BLACKPINK είναι στο στούντιο και ετοιμάζει το σόλο ντεμπούτο της

Η Lisa των BLACKPINK δίνει στους θαυμαστές τη δυνατότητα να πάρουν μία γεύση από τις προετοιμασίες για την πρώτη σόλο κυκλοφορία της.

Το ίνδαλμα της K-pop δημοσίευσε στις ιστορίες του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram την Κυριακή 25 Ιουλίου δύο φωτογραφίες από το στούντιο ηχογράφησης, προαναγγέλλοντας κατά πάσα πιθανότητα το εξαιρετικά πολυαναμενόμενο σόλο ντεμπούτο της.

Στην πρώτη εικόνα, δύο άτομα είναι σκυμμένα πάνω από μια οθόνη υπολογιστή ενώ εργάζονται πάνω σε μουσική.

Και οι δύο φορούν μπλούζες με την επιγραφή «The Black Label», θυγατρική της δισκογραφικής εταιρείας YG Entertainment στην οποία ανήκουν οι BLACKPINK, που υποδηλώνει ότι την παραγωγή στο νέο τραγούδι της Lisa ίσως γίνει από κάποιον από το label.

Συγκεκριμένα το The Black Label ιδρύθηκε από τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Teddy, ο οποίος ηγήθηκε της παραγωγής πολλών τραγουδιών των BLACKPINK, συμπεριλαμβανομένων των «Lovesick Girls», «Ddu-Du Ddu-Du» και «Kill This Love». Στο δυναμικό του label ανήκουν επίσης συχνοί συνεργάτες των BLACKPINK όπως οι R.Tee και 24.

Αργότερα μέσα στην ίδια ημέρα, η Lisa δημοσίευσε μία δεύτερη φωτογραφία που αποτελεί ένα κοντινό πλάνο μιας οθόνης υπολογιστή στην οποία φαίνονται δύο διαφορετικές ηχογραφήσεις σε μορφή ηχητικών κυμάτων.

Η Lisa πρόσθεσε τη σημείωση «What’s my name?» (Ποιο είναι το όνομά μου;), πιθανός υπαινιγμός για τον τίτλο του τραγουδιού της.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα η YG Entertainment επιβεβαίωσε ότι η Lisa θα κάνει το σόλο ντεμπούτο της «αυτό το καλοκαίρι».

#Lisa teases new photos in the studio, via her Instagram story. 🎶@BLACKPINK pic.twitter.com/YB4kLJN36c

— BLACKPINK Malaysia (@myofficialblink) July 25, 2021