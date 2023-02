Linkin Park: Μοιράζονται το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Lost» και ανακοινώνουν επετειακή έκδοση του «Meteora»

Οι Linkin Park γιορτάζουν τα 20 χρόνια του «Meteora» φέρνοντας στο φως σπάνιο και άγνωστο υλικό.

Οι Linkin Park μοιράζονται το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Lost» και ανακοινώνουν μία επετειακή έκδοση για τα 20 χρόνια του «Meteora».

Το «Meteora», το πρωτοποριακό δεύτερο άλμπουμ των Linkin Park, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2003 και περιελάμβανε τα παγκόσμια hit singles «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb», «Breaking The Habit» και «From The Inside». Έχει πουλήσει πάνω από οκτώ εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και έχει γίνει πολυπλατινένιο, πλατινένιο ή χρυσό σε 15 χώρες.

Με αφορμή την 20ή επέτειο αυτού του άλμπουμ – ορόσημο, οι Link Pink επανακυκλοφορούν το «Meteora» στις 7 Απριλίου σε Limited Edition Super Deluxe Box Set, 4 LP Deluxe Vinyl Box Set, 3-disc Deluxe CD και ψηφιακά.

Όλες οι εκδόσεις περιέχουν μια πληθώρα ακυκλοφόρητων ή σπάνιων κομματιών.

Μεταξύ των ακυκλοφόρητων τραγουδιών υπάρχουν αρκετά διαμάντια που ήταν άγνωστα στους θαυμαστές των Linkin Park, συμπεριλαμβανομένου του «Lost» – ένα ολοκληρωμένο τραγούδι από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ το 2002 με την εκπληκτική ερμηνεία του εκλιπόντος frontman Chester Bennington.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LINKIN PARK (@linkinpark)

Ο Mike Shinoda των Linkin Park δήλωσε: «Η ανακάλυψη του “Lost” ήταν σαν να βρίσκεις μια αγαπημένη φωτογραφία που είχες ξεχάσει ότι είχες τραβήξει, σαν να περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλυφθεί».

«Για χρόνια, οι θαυμαστές μας ζητούσαν να κυκλοφορήσουμε κάτι με τη φωνή του (Chester Bennington), και είμαι ενθουσιασμένος που καταφέραμε να το κάνουμε πραγματικότητα με έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο», πρόσθεσε.

Ο Mike Shinoda ανέφερε στη συνέχεια ότι οι θαυμαστές «θα μείνουν άναυδοι όταν ακούσουν και δουν όλα τα απίστευτα ακυκλοφόρητα τραγούδια και τα βίντεο» στην επετειακή επανέκδοση για τα 20 χρόνια του «Meteora».

Το «Lost» συνοδεύεται από ένα music video σε σκηνοθεσία των Maciej Kuciara και pplpleasr, παραγωγή του Shibuya και animation με επικεφαλής τους Kaiber, Jacky Lu και Sagans.

Να σημειωθεί ότι το Super Deluxe Box Set της επετειακής έκδοσης του «Meteora» περιλαμβάνει τέσσερα CD, τρία DVD και πέντε δίσκους βινυλίου, καθώς και ένα βιβλίο 40 σελίδων, μια υπερμεγέθη αφίσα του τοίχου του «Meteora», μια λιθογραφία του Delta (του καλλιτέχνη του δρόμου που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ), ένα φύλλο με ρετρό αυτοκόλλητα των Linkin Park και ένα στένσιλ του κλασικού λογοτύπου τους.

Εν τω μεταξύ, τόσο τα κανονικά σετ CD όσο και τα σετ βινυλίου περιλαμβάνουν ολόκληρο το άλμπουμ του «Meteora» (συμπεριλαμβανομένου του «Lost»), 19 demos και σπάνια κομμάτια από τα αρχεία του στούντιο των Linkin Park (συμπεριλαμβανομένων των ακυκλοφόρητων demo «Unfortunate» και «Halo») και 10 σπάνια live κομμάτια.

Εκτός από όλα αυτά, η ψηφιακή έκδοση συνοδεύεται από δύο ολοκληρωμένα live albums, τα οποία ηχογραφήθηκαν στο Τέξας και στο Νότιγχαμ αντίστοιχα, καθώς και από μια σειρά από 14 «χαμένα demos».

Τα περιεχόμενα της επετειακής έκδοσης του «Meteora»

Meteora

1. Foreword

2. Don’t Stay

3. Somewhere I Belong

4. Lying From You

5. Hit The Floor

6. Easier To Run

7. Faint

8. Figure.09

9. Breaking The Habit

10. From The Inside

11. Nobodys Listening

12. Session

13. Numb

LPU Rarities 2.0

1. A.06

2. Pretty Birdy (Somewhere I Belong 2002 Demo)

3. Sold My Soul To Yo Mama

4. Standing In The Middle

5. Program (Meteora Demo)

6. Faint (Demo 2002)

7. Figure.09 (Demo 2002)

8. Drawing (Breaking The Habit Demo 2002)

9. Cumulus (2002 Demo)

10. A-Six (Original Long Version)

11. Soundtrack (Meteora Demo)

12. Broken Foot (Meteora Demo)

13. Ominous (Meteora Demo)

14. Unfortunate (Unreleased Demo 2002)

15. Pepper (Meteora Demo)

16. Breaking The Habit (Original Mike 2002 Demo)

17. Halo (Unreleased Demo 2002)

18. Rhinocerous (2002 Demo)

19. Attached (2003 Demo)

Live Rarities 2003-2004

1. Lying From You (Live LPU Tour 2003)

2. From The Inside (Live LPU Tour 2003)

3. Easier To Run (Live LPU Tour 2003)

4. Step Up (Live Projekt Revolution 2002)

5. My December (Live Projekt Revolution 2002)

6. Crawling (Live Reading Festival 2003)

7. Breaking The Habit (Live Rock Am Ring 2004)

8. Step Up/Nobodys Listening/Its Goin Down (Live)

9. Wish (Live Projekt Revolution 2004)

10. One Step Closer featuring Jonathan Davis (Live Projekt Revolution 2004)

Live In Texas **

1. Don’t Stay

2. Somewhere I Belong

3. Lying From You

4. Papercut

5. Side Two

6. Points Of Authority

7. Runaway

8. Faint

9. From The Inside

10. Figure.09

11. With You

12. By Myself

13. P5hng Me A*Wy

14. Numb

15. Crawling

16. In The End

17. A Place For My Head

18. One Step Closer

Live In Nottingham 2003 **

1. Session

2. Don’t Stay

3. Somewhere I Belong

4. Lying From You

5. Papercut

6. Points Of Authority

7. Runaway

8. Faint

9. From The Inside

10. Hit The Floor

11. With You

12. Crawling

13. In The End

14. Easier To Run

15. A Place For My Head

16. One Step Closer

Lost Demos **

1. Lost

2. Fighting Myself

3. More The Victim

4. Massive

5. Healing Foot

6. A6 (Meteora|20 Demo)

7. Cuidado (Lying From You Demo)

8. Husky (Hit The Floor Demo)

9. Interrogation (Easier To Run Demo)

10. Faint (Meteora|20 Demo)

11. Plaster 2 (Figure.09 Demo)

12. Shifter (From The Inside Demo)

13. Wesside

14. Resolution

** Διαθέσιμα μόνο στην ψηφιακή έκδοση και στο Super Deluxe Box Set.