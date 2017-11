Το «One More Light Live» θα περιέχει ηχογραφήσεις από τη τελευταία περιοδεία του τραγουδιστή.

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός δίσκου αφιερωμένο στον Chester Bennington. Ένα live album με τις τελευταίες συναυλίες που έδωσε, πριν κόψει το νήμα ζωής του στις 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

«Ο Chester έβαλε ψυχή και σώμα στο One More Light και αποφασίσαμε να του αφιερώσουμε το live album», ανέφερε το συγκρότημα. «Συχνά έλεγε ότι ήταν η καλύτερη περιοδεία που κάναμε ποτέ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους ήρθαν να μας ακούσουν και να δώσουμε σε εκείνους που δεν είχαν τον τρόπο να μάθουν πόσο μαγικές ήταν αυτές οι συναυλίες».

Το One More Light Live θα κυκλοφορήσει στις 15 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το tracklist:

1. Talking to Myself

2. Burn it Down

3. Battle Symphony

4. New Divider

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All the Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I’ve Done

12. In The End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed it Out

