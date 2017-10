Τη μνήμη του Chester Bennington τίμησαν οι Linkin Park και μία σειρά από καλοί φίλοι – συνάδελφοί τους σε μία συγκινητική μουσική εκδήλωση.

Οι Linkin Park πραγματοποίησαν μία μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα προς τιμήν του Chester Bennington και τη μετέδωσαν ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Μέλη των συγκροτημάτων ONE OK ROCK, Blink-182, System Of A Down, Korn, Bring Me The Horizon, Avenged Sevenfold, Yellowcard, αλλά και ο Machine Gun Kelly και πολλοί ακόμη εμφανίστηκαν στην ειδική αυτή συναυλία που έλαβε χώρα στο «Hollywood Bowl» του Λος Άντζελες, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, τρεις μήνες μετά την ανείπωτη τραγωδία που χάραξε ανεξίτηλα την ιστορία των Linkin Park.

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν τη διοργάνωση του μουσικού αφιερώματος τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η μπάντα ανεβαίνει επάνω στη σκηνή ύστερα από το αδόκητο θάνατο του Chester Bennington τον Ιούλιο, αφού είχαν προχωρήσει σε ακύρωση της προγραμματισμένης περιοδείας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα μέλη των System Of A Down και των Blink-182 είχαν μοιραστεί φωτογραφίες και πλάνα κατά την προετοιμασία τους για τη sold out συναυλία που διήρκεσε τρεις ώρες.

Όλα τα κέρδη από την εκδήλωση θα παραχωρηθούν στο ταμείο «Music For Relief’s One More Light Fund» στη μνήμη του Chester Bennington.

Δείτε ολόκληρη τη συναυλία παρακάτω (από το 13:37 και έπειτα):