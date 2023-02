Linkin Park: Ακυκλοφόρητο τραγούδι με τη φωνή του Chester Bennington

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν στη δημοσιότητα την επερχόμενη Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Lost».

Το τραγούδι προέρχεται από τις ηχογραφήσεις για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Meteora» του 2003.

Εν όψει της κυκλοφορίας ολόκληρου του τραγουδιού, οι Linkin Park μοιράστηκαν ένα απόσπασμα διάρκειας 18 δευτερολέπτων του «Lost», στο οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο η χαρακτηριστική ήσυχη αλλά και δυνατή φωνή του εκλιπόντος τραγουδιστή τους, Chester Bennington.

«Γιατί όταν είμαι μόνος, χάνομαι σε αυτές τις αναμνήσεις, ζώντας πίσω από την ψευδαίσθηση μου», τραγουδά ο Chester Bennington στο απόσπασμα.

Οι Linkink Park είχαν δημοσιεύσει προηγουμένως μία αντίστροφη μέτρηση στην ιστοσελίδα τους, η οποία έληξε την 1η Φεβρουαρίου και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από ένα γρίφο, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να αναζητήσουν στοιχεία για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν από το συγκρότημα.

Οι θαυμαστές του συγκροτήματος πιστεύουν ότι το «Lost» θα οδηγήσει στην επανέκδοση του «Meteora» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του.

Το «Meteora» κυκλοφόρησε στις 25 Μαρτίου 2003 και ανέδειξε τις επιτυχίες «Somewhere I Belong», «Breaking The Habit» και «Numb». Το άλμπουμ σημείωσε πωλήσεις 16 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.

Το «Lost» θα κυκλοφορήσει σχεδόν έξι χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Chester Bennington, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Ιούλιο του 2017. Έκτοτε, οι Linkin Park βρίσκονται σε παύση χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν σκοπεύουν να συνεχίσουν ως συγκρότημα.

Οι Linkin Park δεν έχουν εμφανιστεί ξανά ζωντανά από τον Οκτώβριο του 2017, όταν τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος διοργάνωσαν στο Λος Άντζελες μία συναυλία – αφιέρωμα στον Chester Bennington.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Mike Shinoda διέψευσε τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι οι Linkin Park έψαχναν για αντικαταστάτη του Bennington.

Δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη ότι οι Linkin Park σχεδιάζουν να επανασυνδεθούν, αλλά τον Μάιο, έκαναν μία ανάρτηση στο Instagram με την οποία ανακοίνωσαν ότι «θα αρχίσουν να επικοινωνούν λίγο πιο τακτικά» με τους θαυμαστές τους.

«Δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά αυτό είναι που μας αρέσει», εξήγησε τότε το συγκρότημα.

Το 2020, οι Linkin Park κυκλοφόρησαν μία επανέκδοση του πρώτου άλμπουμ τους, «Hybrid Theory», που περιλάμβανε αδημοσίευτα τραγούδια και πέρυσι κυκλοφόρησαν μία deluxe έκδοση του άλμπουμ «Minutes To Midnight» από το 2007.

“Lost,” a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8#Meteora20 #LinkinPark pic.twitter.com/XN1dlzI7eu

— LINKIN PARK (@linkinpark) February 6, 2023