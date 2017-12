20 χρόνια Ultra Miami! “Expect The Unexpected”

Χρειάστηκε να περιμένουμε λίγο, αλλά το lineup (η πρώτη φάση) του Ultra Music Festival 2018 ανακοινώθηκε. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια του και το lineup όπως φαντάζεστε θα είναι ιδιαίτερο.

Πολλά από τα πολλά ονόματα της πρώτης φάσης τα περιμέναμε, αλλά έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Ο Porter Robinson επιστρέφει στο Ultra. Πολλά tech house super groups έχουν επίσης ενώσεις τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν ώστε το lineup το Ultra Music Festival 2018 να είναι πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα. Eats Everything, Seth Troxler, Skream και Jackmaster συνεργάζονται κάτω από το όχι και τόσο διακριτικό όνομα J.E.S.u.S. , οπότε προφανώς πρέπει αναμένουμε κάποια μεγάλα πράγματα από αυτούς.

Τώρα αυτοί που ελπίζουν σε μια επιστροφή των Swedish House Mafia ή του Ultra ντεμπούτο των Daft Punk; Προφανώς με την αποκάλυψη της πρώτης φάσης του lineup δεν την επιθυμία τους να γίνεται πραγματικότητα. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί με το tagline του φεστιβάλ είναι “Expect The Unexpected” (περιμένετε το απροσδόκητο), οπότε πρέπει να φανταστούμε ότι το Ultra Music Festival 2018 έχει ακόμα κρυμμένους άσσους στο μανίκι του. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα, οπότε όποιος ενδιαφέρετε για ένα ταξιδάκι στο Μαϊάμι το Μάρτιο μπορεί να αγοράσει από εδώ.

Δείτε το line up παρακάτω και να θυμάστε, «τα καλά πράγματα έρχονται για όσους έχουν υπομονή».

DJ HEADLINERS —

Afrojack

Armin van Buuren

Axwell Λ Ingrosso

Carl Cox

The Chainsmokers

David Guetta

DJ SNAKE

Dubfire B2B Nicole Moudaber B2B Paco Osuna

Eric Prydz

Flosstradamus

Hardwell

Jamie Jones

J.E.S.u.S (Jackmaster, Eats Everything, Seth Troxler and Skream)

Joseph Capriati

Kaskade

Maceo Plex

marshmello

Nicky Romero

RL Grime

Sasha | John Digweed

Steve Aoki

Tiësto

VIRTUAL SELF



LIVE HEADLINERS —

Azealia Banks

The Crystal Method

Empire of the Sun

Infected Mushroom

Tchami x Malaa: No Redemption

Rabbit in the Moon

The Wailers featuring Julian Marley

SUPPORT —

Andrew Rayel

ANDY C

Audien

Brohug

Carlo Lio

Carnage

Estiva

Fedde Le Grand

Frank Walker

WE ARE GTA

Gabriel & Dresden

Ghastly

Grandtheft

Hot Since 82

Josh Wink

JOYRYDE

Kayzo

Keys N Krates LIVE

Lost Kings

Matoma

Nastia

NGHTMRE + Slander present: Gud Vibrations

Nic Fanciulli

Ookay LIVE

Patrick Topping

Paul Oakenfold

POPOF

REZZ

Salvatore Ganacci

SAN HOLO LIVE

Slushii

Stefano Noferini

Sub Focus

Sunnery James & Ryan Marciano

Valentino Khan

Vini Vici

What So Not

4B

Αναμένονται και άλλα…