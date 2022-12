Fleetwood Mac – Lindsey Buckingham: «Ο αιφνίδιος θάνατος της Christine McVie είναι βαθιά σπαρακτικός»

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στα μέλη των Fleetwood Mac ο θάνατος της Christine McVie.

Καθώς συνεχίζουν να πληθαίνουν τα αφιερώματα για την Christine McVie των Fleetwood Mac, η οποία πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 79 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, ο πρώην συνεργάτης της στο συγκρότημα Lindsey Buckingham ανάρτησε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο αιφνίδιος θάνατος της Christine McVie είναι βαθιά σπαρακτικός. Όχι μόνο ήμασταν μαζί μέρος της μαγικής οικογένειας των Fleetwood Mac, για εμένα η Christine ήταν μουσικός σύντροφος, φίλος, αδελφή, αδελφή ψυχής», έγραψε ο Lindsey Buckingham.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον να δημιουργήσει ένα υπέροχο έργο και μια διαρκή κληρονομιά που συνεχίζει να έχει απήχηση μέχρι σήμερα», συνέχισε.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τη γνώρισα. Αν και θα μας λείψει πολύ, το πνεύμα της θα συνεχίσει να ζει μέσα από αυτό το έργο και αυτή την κληρονομιά», τόνισε.

Η ανάρτηση του Lindsey Buckingham περιλαμβάνει ένα χειρόγραφο σημείωμα, παρόμοιο με εκείνο που ανάρτησε η Stevie Nicks όταν απέτισε τον δικό της φόρο τιμής στην Christine McVie.

Εκείνη η κλασική σύνθεση των Fleetwood Mac ήταν γνωστή για τις διαφωνίες της, καθώς η Stevie Nicks, ο Lindsey Buckingham, η Christine McVie και ο πρώτος σύζυγός της John McVie χώρισαν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης της δισκογραφικής δουλειάς τους «Rumors» του 1977, το οποίο είναι ένα από τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Fleetwood Mac: Η Stevie Nicks και ο Mick Fleetwood αποτίουν φόρο τιμής στην Christine McVie

Τα μέλη των Fleetwood Mac χώρισαν ξανά τους δρόμους τους στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και επανενώθηκαν για περιοδείες ή/και άλμπουμ αρκετές φορές, άλλοτε και με τα πέντε μέλη τους και άλλοτε όχι.

Ο οριστικός χωρισμός τους ήρθε αφού ο Lindsey Buckingham και η Christine McVie είχαν κυκλοφορήσει ένα κοινό άλμπουμ το 2017, ενώ το 2018 το συγκρότημα τιμήθηκε στην εκδήλωση MusiCares Person of the Year.

Ο Buckingham απολύθηκε από το συγκρότημα και αντικαταστάθηκε από τον Neil Finn των Crowded House και τον κιθαρίστα Mike Campbell των Tom Petty & the Heartbreakers

Το κοινό άλμπουμ, με τίτλο «Buckingham McVie», που κυκλοφόρησαν το 2017 ο Lindsey και η Christine περιείχε τραγούδια όπως τα «In My World» και «Lay Down For Free», αλλά και τη συμμετοχή των Mick Fleetwood και John McVie των Fleetwood Mac.

Η Christine McVie, η οποία ήταν τραγουδίστρια, keyboardist και τραγουδοποιός των Fleetwood Mac, άφησε την τελευταία πνοή της «μετά από σύντομη ασθένεια», σύμφωνα με την οικογένειά της.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone τον Ιούνιο, η McVie αναγνώρισε ότι η υγεία της ήταν «αρκετά κακή» και αποκάλυψε ότι πάλευε με ένα «χρόνιο πρόβλημα στην πλάτη», χωρίς να μοιράζεται περισσότερες λεπτομέρειες.