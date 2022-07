Το LimeWire επιστρέφει ως marketplace NFT με κυκλοφορίες από τον Travis Barker

Ο Travis Barker και ο Aitch είναι ανάμεσα στους πρώτους καλλιτέχνες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν τα δικά τους NFTs με το LimeWire, καθώς η πλατφόρμα διαμοιρασμού αρχείων επαναλειτουργεί ως marketplace.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα κυκλοφορήσουν επίσης στο marketplace νέα συλλεκτικά κομμάτια από ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες όπως η Brandy, ο Nicky Jam, ο Gramatik και άλλοι.

«Πάντα με ενδιέφεραν το Web3 και τα NFTs, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσω την πρώτη μου συλλογή NFTs και μάλιστα στο LimeWire», είπε ο Travis Barker σε δήλωσή του.

«Ελπίζω ότι η συλλογή μου από NFT θα εμπνεύσει επίδοξους καλλιτέχνες και θαυμαστές που θέλουν να μάθουν για τη δημιουργική διαδρομή μου και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργώ μουσική», συνέχισε ο ντράμερ των Blink-182.

«Το LimeWire δημιούργησε μία πλατφόρμα που κάνει συναρπαστικό περιεχόμενο όπως αυτό προσιτό σε όλους τους θαυμαστές μου, ακόμα και σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με το Web3», ανέφερε.

Η πρώτη συλλογή NFTs του Travis Barker θα περιλαμβάνει πλάνα από τα παρασκήνια της δουλειάς του στο στούντιο, επιτρέποντας στους συλλέκτες NFTs να αποκτήσουν από πρώτο χέρι μία εικόνα της διαδικασίας με την οποία δημιουργεί. Η συλλογή συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό τραγούδι.

«Ο Barker θα κυκλοφορήσει επίσης ένα μοναδικό NFT με ένα τρισδιάστατο μοντέλο του drum set του και το φυσικό drum set που χρησιμοποιούσε στις συναυλίες/στις πρόβες/στο σπίτι του», σύμφωνα με το LimeWire.

Relaunching with a BANG!💥

We’re bringing you digital collectibles, created by your favorite artists, all in one marketplace.

Register via https://t.co/YWnSQ6GHr3 and follow the creators to be first to learn about all exclusive drops.#LimeWire #LWCollectibles pic.twitter.com/0dmM01f9GC

— LimeWire (@limewire) July 6, 2022