Η Lily-Rose Depp είναι ζευγάρι με τη ράπερ 070 Shake

Η Lily-Rose Depp επιβεβαίωσε τη σχέση της με τη ράπερ 070 Shake, δημοσιεύοντας στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία φιλιούνται.

«Τέσσερις μήνες με τον έρωτά μου», σχολίασε η Lily-Rose Depp.

Η 070 Shake, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Danielle Balbuena, ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική στα τέλη του 2015 με τα τραγούδια «Proud» και «Swervin».

Διαφήμιση

Η Αμερικανίδα ράπερ κέντρισε την προσοχή με τις συνεργασίες της με τον Kanye West και τον Travis Scott στα αντίστοιχα άλμπουμ τους «Ye» και «Astroworld» και υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία G.O.O.D Music του Kanye West το 2017.

Πρόσφατα, η 070 Shake συμμετείχε στο επιτυχημένο single «Escapism» της RAYE, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην Ελλάδα.

Οι φήμες για το ζευγάρι άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η Lily-Rose Depp και η 070 Shake εθεάθησαν μαζί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Φεβρουάριο.

Στο παρελθόν, η Lily-Rose Depp συνήθιζε να κρατάει μυστικές τις λεπτομέρειες για τις σχέσεις της.

Lily celebrating her relationship with Danielle on her Instagram story 😍🥹💘 pic.twitter.com/JmZxrquAGD

— Lily-Rose Depp Updates (@UpdatesLilyRose) May 11, 2023