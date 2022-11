Η Lily Collins δεν πιστεύει ότι το γεγονός ότι είναι κόρη του Phil Collins της έδωσε «κάρτα ελευθέρας»

«Είμαι υπερήφανη για τον πατέρα μου, αλλά ήθελα να είμαι εγώ, όχι απλώς η κόρη του».

Η Lily Collins δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τις οικογενειακές διασυνδέσεις της για να βρει δουλειά.

Η 33χρονη ηθοποιός, η οποία είναι κόρη του μουσικού Phil Collins του διάσημου βρετανικού rock συγκροτήματος Genesis, απάντησε στις κατηγορίες περί νεποτισμού και τόνισε ότι είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει το δικό της ταλέντο για να βρει την επιτυχία, όσος χρόνος κι αν χρειαστεί.

Μιλώντας στη γαλλική έκδοση του περιοδικού Vogue, είπε: «Δεν υπήρχε περίπτωση οι άνθρωποι να σκεφτούν ότι χρησιμοποιώ κάρτα ελευθέρας χάρη στο όνομά μου».

«Είμαι υπερήφανη για τον πατέρα μου, αλλά ήθελα να είμαι εγώ, όχι απλώς η κόρη του. Γι’ αυτό, ήμουν έτοιμη να περιμένω τη στιγμή που θα ξέφευγα. Με τη βοήθεια αποτυχημένων οντισιόν, έμαθα να επικεντρώνομαι περισσότερο στη δουλειά μου και κατάφερα να κάνω την υποκριτική δουλειά μου», συνέχισε.

«Αλλά δεν επαναπαύομαι στις δάφνες μου: αυτό το περιβάλλον είναι πολύ ανταγωνιστικό και οι θέσεις είναι ακριβές», τόνισε.

Η Lily Collins παραδέχτηκε ότι απέφυγε επίτηδες να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, παρόλο που «λατρεύει να τραγουδάει», επειδή δεν ήθελε να βρεθεί σε δυσμενή σύγκριση με τον διάσημο πατέρα της.

«Λατρεύω να τραγουδάω. Αλλά καθώς ήθελα να ακολουθήσω το δικό μου δρόμο, μακριά από την πατρική ιδιοφυΐα, προτίμησα να γίνω ηθοποιός», αποκάλυψε.

«Έπαιξα σε μερικά μιούζικαλ γιατί είναι το μόνο περιβάλλον στο οποίο επιτρέπω στον εαυτό μου να τραγουδήσει. Ειλικρινά, θα φοβόμουν πολύ τις συγκρίσεις!», συνέχισε.

Η Lily Collins αποκάλυψε το 2017 στο βιβλίο της «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me» ότι ο Phil Collins απουσίαζε από σημαντικές στιγμές της ζωής της καθώς μεγάλωνε, αλλά δήλωσε ότι τον συγχώρεσε επειδή «δεν ήταν ο πατέρας που περίμενε».

«Σε συγχωρώ που δεν ήσουν πάντα εκεί όταν σε χρειαζόμουν και που δεν ήσουν ο μπαμπάς που περίμενα. Συγχωρώ τα λάθη που έκανες. Και παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ αργά, δεν είναι. Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να προχωρήσουμε μπροστά», έγραψε.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily In Paris» ανέφερε επίσης ότι έμαθε πώς να «αποδέχεται» όσα λάθη θεωρούσε ότι είχε κάνει ο πατέρας της.

«Όλοι κάνουμε επιλογές και, αν και δεν δικαιολογώ κάποιες από τις δικές σου, εν τέλει δεν μπορούμε να γράψουμε ξανά το παρελθόν», αναγνώρισε.

«Μαθαίνω πώς να αποδέχομαι τις πράξεις σου και να λέω δυνατά πώς με έκαναν να αισθάνομαι. Αποδέχομαι και τιμώ τη θλίψη και τον θυμό που ένιωσα απέναντι στα πράγματα που έκανες ή δεν έκανες, μου έδωσες ή δεν μου έδωσες», πρόσθεσε.