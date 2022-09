Lil Wayne: Του απαγορεύθηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε την είσοδο του Lil Wayne στη χώρα, με τον ράπερ να αναγκάζεται να ακυρώσει την επικείμενη εμφάνισή του σε ένα βρετανικό φεστιβάλ.

Ο Lil Wayne επρόκειτο να είναι επικεφαλής του φεστιβάλ «Strawberries & Creem» στο Cambridgeshire το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουνίου και να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 14 χρόνια.

Ωστόσο, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το φεστιβάλ σήμερα (15 Ιουνίου), αποκάλυψε ότι μετά από «απόφαση της τελευταίας στιγμής» που ελήφθη «άμεσα» από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου απαγορεύθηκε η είσοδος του Lil Wayne στη χώρα.

«Λόγω ακραίων περιστάσεων εκτός του ελέγχου ή της επιρροής μας, λυπούμαστε πολύ που σας ενημερώνουμε ότι ο Lil Wayne δεν είναι πλέον σε θέση να εμφανιστεί στο φεστιβάλ το Σάββατο 18 Ιουνίου», έγραψαν οι διοργανωτές του «Strawberries & Creem, προσθέτοντας ότι ο Ludacris θα αντικαταστήσει τον Lil Wayne ως επικεφαλής του φεστιβάλ το βράδυ του Σαββάτου.

«Στον Lil Wayne δεν επετράπη η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο απευθείας από το Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση της τελευταίας στιγμής. Είμαστε βαθύτατα απογοητευμένοι από αυτή την ξαφνική και αρνητική απόφαση», συνέχισαν.

Lil Wayne will no longer be performing at Strawberries & Creem 2022.

LUDACRIS will now perform on Saturday. pic.twitter.com/cywZip2DsY

— Strawberries & Creem Festival (@SandCFestival) June 15, 2022