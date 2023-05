Ο Lil Wayne ολοκλήρωσε συναυλία του μετά από 30 λεπτά επειδή το κοινό δεν ήταν ενθουσιασμένο

Ο Lil Wayne ολοκλήρωσε πρόωρα την τελευταία συναυλία της περιοδείας του «Welcome To Tha Carter Tour» λόγω της υποτιθέμενης έλλειψης ενθουσιασμού του κοινού.

Το Σάββατο 13 Μαΐου, ο Lil Wayne επρόκειτο να ρίξει την αυλαία της περιοδείας του με μία εμφάνιση στο The Wiltern Theatre του Λος Άντζελες. Για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη συναυλία αυτοπροσώπως, μπορούσαν να αγοράσουν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση της βραδιάς έναντι 15 δολαρίων.

Ο Lil Wayne τραγούδησε για 30 λεπτά, ενώ εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες της δισκογραφικής εταιρείας του Young Money Records όπως οι Lil Twist, Yaj Kader και Allan Cubas.

Ωστόσο, αφού οι θεατές δεν ήταν τόσο εκδηλωτικοί απέναντί τους, ο Lil Wayne αποφάσισε να ολοκληρώσει πρόωρα τη συναυλία του.

Ο Lil Wayne διέκοψε τον Allan Cubas πριν παρουσιάσει το δεύτερο τραγούδι του, πήρε το μικρόφωνό του και δήλωσε: «Το εκτιμούμε, αλλά δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι’ αυτό το πράγμα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά».

«Αυτός είναι ο δικός μου καλλιτέχνης Allan, αυτός ήταν ο Twist, αυτός ήταν ο Yaj – είμαστε η Young Money. Εκτιμούμε το χρόνο σας», είπε στο κοινό, προτού τοποθετήσει το μικρόφωνο στο πάτωμα και αποχωρήσει από τη σκηνή.

Όταν ο Lil Wayne έφυγε από τη σκηνή, οι θαυμαστές εξακολουθούσαν να παραμένουν στις θέσεις τους και να μην έχουν καταλάβει αν ο ράπερ αστειευόταν ή όχι. Λίγοι θεατές προσπάθησαν μάλιστα να αρχίσουν να τραγουδούν όλοι μαζί «Weezy».

Δέκα λεπτά αργότερα, άναψαν τα φώτα της αίθουσας και ζητήθηκε από τους θεατές να αποχωρήσουν από το The Wiltern Theatre

Οι θαυμαστές ήταν ήδη εκνευρισμένοι που η έναρξη της εμφάνισης του Lil Wayne είχε καθυστερήσει τρεις ώρες.

Last thing Lil’ Wayne said before ending the concert tonight :’) pic.twitter.com/iNSZhwZLib

Ωστόσο, το περιστατικό λύγισε το ηθικό πολλών θαυμαστών, με αρκετούς θεατές να καταφεύγουν στο Twitter για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους.

«Ο Lil Wayne είναι ο πιο ασεβής ράπερ που έχει υπάρξει!», έγραψε οργισμένος στο Twitter ένας θεατής της συναυλίας.

Ένας άλλος θεατής υποστήριξε ότι όλοι οι καλλιτέχνες της Young Money του Lil Wayne ήταν «πολύ κακοί» και γι’ αυτό το κοινό δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένο.

Ο Lil Wayne είχε απειλήσει ξανά να ολοκληρώσει νωρίτερα μία συναυλία της περιοδείας του «Welcome To Tha Carter».

Στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, ο ράπερ είπε ότι θα τερμάτιζε τη συναυλία όταν ένας θεατής πέταξε ένα αντικείμενο στη σκηνή.

Επίσης, ο Lil Wayne ακύρωσε πρόσφατα μία συναυλία του στην Ατλάντα λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της, λόγω «απρόβλεπτων καταστάσεων» που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Went to the Lil Wayne show, shit was going awesome…then he got pissed, dropped the mic and left. I’m hella confused 😩 pic.twitter.com/Cbi1fUcn31

— Official Dope As Yola (@dope_as_yola_) May 14, 2023