Ο Lil Tecca μοιράζεται το νέο single «Money On Me»

Ο Lil Tecca έχει εδραιωθεί αθόρυβα ως ένας από τους πιο τάχιστα ανερχόμενους σούπερ σταρ της rap.

Ο πολυπλατινένιος ράπερ Lil Tecca κυκλοφορεί το νέο single «Money On Me».

Για άλλη μια φορά, ο Lil Tecca κάνει ένα πλούσιο παιχνίδι με τις λέξεις, οι υπογραμμίζονται τονίζονται από τις εντυπωσιακές μπάρες του και μελωδίες που θα κάνουν τον ακροατή να κουνά το κεφάλι του στο ρυθμό του τραγουδιού.

Όπως πάντα, ο Lil Tecca επιδεικνύει έναν πλούτο από αξιομνημόνευτους στίχους που επιβεβαιώνουν την αριστεία του ως ράπερ και ως δημιουργός.

Το «Money On Me» κυκλοφορεί από τις Galactic Records / Republic Records / Universal Music και διαδέχεται για τον 18χρονο ράπερ το single «Never Left», το οποίο μετρά πάνω από 93 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα και αποτελεί το ένατο τραγούδι του που εμφανίζεται στο Billboard Hot 100.

Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams και πολλαπλές πλατινένιες διακρίσεις, ο Lil Tecca εδραιώθηκε αθόρυβα ως ένας από τους πιο τάχιστα ανερχόμενους σούπερ σταρ της rap.

Το 2020 το πρώτο ολοκληρωμένο ντεμπούτο άλμπουμ του, με τίτλο «Virgo World», αναρριχήθηκε στο Top 10 του Billboard 200 και πρόσφερε δύο τραγούδια που έκαναν είσοδο στο Hot 100, το «Dolly» με τον Lil Uzi Vert και το «When You Down» με τον Lil Durk και τον Polo G.

Ο Lil Tecca ήρθε στο προσκήνιο το 2019 με το πλατινένιο mixtape «We Love You Tecca» και το τέσσερις φορές πλατινένιο single «Ransom».

Επίσης έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια από μέσα ενημέρωσης όπως τα New York Times, Billboard, HYPEBEAST, Complex και πολλά άλλα και έχει πραγματοποιήσει μία σειρά από sold out συναυλίες στο πλαίσιο της πρώτης του περιοδείας, «We Love You Tecca World Tour».

Ο Lil Tecca ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του και ενημερώνει τους θαυμαστές να περιμένουν περισσότερη μουσική το 2021.