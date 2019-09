Ο Lil Tecca ξεδιπλώνει το ταλέντο σε 17 μοναδικά τραγούδια.

Αφού συγκέντρωσε πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams, ο Νεοϋορκέζος ράπερ Lil Tecca κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music το πρώτο του mixtape, με τίτλο «We Love You Tecca».

Στον Tecca ανήκει μία από τις μεγαλύτερες rap επιτυχίες της χρονιάς, το «Ransom» που έχει καταγράψει πάνω από 750 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Το «Ransom» κατέλαβε την κορυφή του Spotify, στην οποία παρέμεινε για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, και την πρώτη θέση του Apple Music, ενώ ανέβηκε στο Top 10 του «Billboard Hot 100», στο Top 3 του «Billboard Hot R&B / Hip-Hop Chart» και στο Top 10 των rhythm ραδιοφώνων στις ΗΠΑ.

Το music video του τραγουδιού έχει ξεπεράσει τις 110 εκατομμύρια προβολές.

Εκτός από το «Ransom», μία θέση στο «Billboard Hot 100» κέρδισε και το single «Did It Again» του Lil Tecca που ήδη διαθέτει πάνω από 30 εκατομμύρια streams.

Τα δύο τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στο mixtape «We Love You Tecca», μαζί ένα καινούργιο remix του «Ransom» στο οποίο συμμετέχει ο πολυπλατινένιος superstar Juice WRLD.

Το «We Love You Tecca» περιέχει επίσης τραγούδια όπως το «Shots» και το «Amigo» που αποδεικνύουν το αδιαμφισβήτητο χάρισμα του Lil Tecca.

Την παραγωγή του mixtape έχουν αναλάβει hitmakers όπως οι Taz Taylor (XXXTentacion, Juice WRLD), Pi’erre Bourne (Travis Scott, Lil Uzi Vert), CashMoneyAP (Young Thug, Migos) και άλλοι.



Το tracklist του «We Love You Tecca»

1. Ransom

2. Shots

3. Sidenote

4. Did it Again

5. Out Of Luck

6. Left, Right

7. Bossanova

8. Amigo

9. Phenom

10. Weatherman

11. DUI

12. Love Me

13. Molly Girl

14. The Score

15. Senorita

16. Count Me Out

17. Ransom Remix (feat. Juice WRLD)