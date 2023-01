Ο Lil Nas X είναι ο βασιλιάς των digital charts στην Ελλάδα με το «Montero (Call Μe Βy Υour Νame)»

Ο Lil Nas X έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2021.

Το «Montero (Call Μe Βy Υour Νame)» του Lil Nas X είναι επίσημα το τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου με τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021 σύμφωνα με την IFPI.

Η επιτυχία του Αμερικανού καλλιτέχνη που κυριάρχησε τα παγκόσμια charts έχει γίνει διπλά πλατινένια στη χώρα μας, καθώς έχει συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια τοπικά streams, ενώ όπως ανακοινώθηκε, βρίσκεται στη κορυφή του ετήσιου Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI για το 2021.

Το «Montero (Call Μe Βy Υour Νame)» ήταν το πρώτο τραγούδι από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Lil Nas X, με τίτλο «Montero», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο Lil Nas X έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς εκτός από το «Montero (Call Me By Your Mine)», στο Top 10 με τα digital singles με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021 βρίσκεται ακόμα μία επιτυχία του.

Το «Industry Baby» με τη συμμετοχή του Jack Harlow είναι στο Νο.6 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI για το 2021, ενώ έχει γίνει πλατινένιο στη χώρα μας, έχοντας αποσπάσει πάνω από δύο εκατομμύρια streams από το ελληνικό κοινό.

Η επιτυχία για την Panik Records / Sony Music δε σταματάει εκεί, καθώς είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει 6 τραγούδια στο Top 10 του Διεθνούς Digital Singles Chart.

Εκτός από τον Lil Nas X που βρίσκεται με το «Montero (Call Me By Your Mine)» στο No. 1 και με το «Industry Baby» στο No. 6, οι Måneskin είναι στο No. 3 με το «Beggin», στο No. 4 με το «Zitti E Buoni» και στο No. 8 με το «I Wanna Be Your Slave» και ο HVME με τον Travis Scott στο No. 9 με το «Goosebumps».

Να σημειωθεί ότι το ελληνικό τμήμα της IFPI δεν δημοσιεύει στο ευρύ κοινό την επίσημη λίστα με τα digital singles με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς και τα επίσημα νούμερα των πωλήσεων. Τα στοιχεία δίνονται δημοσιότητα από τις εκάστοτε δισκογραφικές εταιρείες που σημειώνουν διακρίσεις στο ετήσιο Digital Singles Chart της IFPI.

Επίσης είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι το Digital Singles Chart της IFPI βασίζεται στον αριθμό των streams από την Ελλάδα, ενώ οι πωλήσεις μέσω iTunes μετατρέπονται σε streams σε αδιευκρίνιστη αναλογία.