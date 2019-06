Ο Lil Nas X αποκαλύπτει το tracklist του νέου EP «7».

Ο νεαρός ράπερ ταρακούνησε συθέμελα τη μουσική βιομηχανία με την επιτυχία του τραγουδιού του «Old Town Road», ένα ιδιαίτερο single που συνδυάζει country και rap στοιχεία.

Το «Old Town Road» έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συζητήθηκε έντονα και απογειώθηκε στα charts ύστερα από το remix με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus.

Η σαρωτική επιτυχία του Lil Nas X κυριάρχησε στην πρώτη θέση του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και έχει συμπληρώσει εννέα συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1, επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το 2019.

Σε περίπτωση που παραμείνει για δέκατη διαδοχική εβδομάδα στο Νο. 1, που φαντάζει πολύ πιθανό, το «Old Town Road» θα ισοφαρίσει τις επιδόσεις τραγουδιών όπως το «In My Feelings» του Drake, το «Hello» της Adele και το «Happy» του Pharrell Williams.

Συνεχίζοντας σε δυναμικό τέμπο, ο Lil Nas X ανακοίνωσε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο του EP με γενικό τίτλο «7», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Columbia Records / Sony Music.

Το «7» περιλαμβάνει επτά τραγούδια, μεταξύ των οποίων το remix του «Old Town Road» με τον Billy Ray Cyrus και singles όπως τα «Panini», «Bring U Down» και «Rodeo».

7 (EP Tracklist)

1. Old Town Road (Remix)

2. Panini

3. F9mily

4. Kick it

5. Rodeo

6. Bring U Down

7. C7osure pic.twitter.com/DrQBGhkxk5

— nope (@LilNasX) June 3, 2019