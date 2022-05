Ο Lil Nas X θα βραβευθεί από το Hall of Fame των Τραγουδοποιών

Η τελετή θα λάβει χώρα τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη.

Ο Lil Nas X έχει ήδη κερδίσει πολλά βραβεία στα σχεδόν τέσσερα χρόνια της εξαιρετικά επιτυχημένης καριέρας του, αλλά τον επόμενο μήνα θα λάβει μία ιδιαίτερη τιμή.

Ο 23χρονος ράπερ θα παραλάβει το βραβείο «Hal David Starlight Award» στη φετινή τελετή του Hall of Famen των Τραγουδοποιών (Songwriters Hall of Fame), που έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη.

Το βραβείο απονέμεται σε «προικισμένους νέους τραγουδοποιούς που έχουν σημαντική επίδραση στη μουσική βιομηχανία μέσω των πρωτότυπων τραγουδιών τους».

Μερικοί από τους προηγούμενους νικητές του βραβείου είναι οι Halsey, Ed Sheeran, Nick Jonas, Taylor Swift, Alicia Keys, Drake, John Mayer, Rob Thomas, Johnny Rzeznik των Goo Dolls και ο Dan Reynolds των Imagine Dragons.

Το βραβείο δημιουργήθηκε το 2004 για να διατηρήσει την κληρονομιά του πρώην προέδρου του Songwriters Hall of Fame, Hal David.

Πολλά μέλη του σημερινού συμβουλίου του Songwriters Hall of Fame ανέφεραν ότι ο Lil Nas X θα βραβευθεί για την επιτυχία των τραγουδιών του και για την υπερηφάνεια και την ειλικρίνεια με την οποία εκπροσωπεί τις διάφορες κοινότητες με τις οποίες ταυτίζεται.

Ο θρυλικός μουσικός και παραγωγός Nile Rodgers, πρόεδρος του Songwriters Hall of Fame, ανέφερε σε δήλωσή του: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που απονέμουμε το βραβείο Hal David Starlight Award σε κάποιον όπως ο Lil Nasx X. Έχει ίσως αποδείξει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πόσο ισχυρά και σπουδαία τραγούδια είναι το “Old Town Road” και το Montero που κυριαρχούν στα charts σχεδόν κάθε ημέρα των τελευταίων τριών ετών».

«Αν είστε αρκετά τυχεροί ώστε να ζείτε αυτή την εποχή, ξέρετε ακριβώς ποιος είναι ο Lil Nas X και είναι ένας απίστευτος άνθρωπος που αποτελεί έμπνευση για κάθε μία από τις κοινότητές του», συνέχισε.

Στο Songwriters Hall of Fame θα ενταχθούν φέτος η Mariah Carey, οι Eurythmics, οι Isley Brothers και οι The Neptunes. Οι Eurythmics, μάλιστα, θα ενταχθούν τον Νοέμβριο και στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η τελετή του Songwriters Hall of Fame δεν διοργανώθηκε ξανά μετά το 2019 λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αυτή η χρονιά σημάνει την επιστροφή της εκδήλωσης.