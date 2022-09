Ο Lil Nas X κυκλοφορεί το νέο single «Star Walkin’»

Ο Lil Nas X μπαίνει στον κόσμο του gaming με το νέο τραγούδι του.

Ο Lil Nas X ενώνει τις δυνάμεις του με το League of Legends και κυκλοφορεί το νέο single «Star Walkin’», το οποίο αποτελεί τον ύμνο του πρωταθλήματος Worlds του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Το «Star Walkin’» κυκλοφορεί μαζί με ένα animated βίντεο που προβάλλει τα εμβληματικά ορόσημα του Σαν Φρανσίσκο, της πόλης που θα φιλοξενήσει τον Παγκόσμιο Τελικό της φετινής σεζόν του League of Legends, καθώς και τους παλαιότερους και νεότερους επαγγελματίες παίκτες.

Το περιβάλλον μεταμορφώνεται καθώς οι επαγγελματίες παίκτες κινούνται στην πόλη, αναδεικνύοντας την εμβληματική θέση του League of Legends στην κουλτούρα και τη μαεστρία του κάθε επαγγελματία παίκτη καθώς αφήνει το σημάδι του στον κόσμο.

Σχεδόν σε κάθε πλάνο μπορεί να βρεθεί ένα easter egg, από το στίγμα του περιφερειακού πρωταθλήματος μέχρι τους γιγαντιαίους Champions που μετατρέπονται σε Mechanics και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους επαγγελματίες του League of Legends.

Ο Lil Nas X παρουσιάσει το «Star Walkin’» στη σκηνή με μία αξέχαστη ζωντανή στην τελετή έναρξης για τον Παγκόσμιο Τελικό του πρωταθλήματος Worlds του League of Legends στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.

Το πρωτάθλημα Worlds 2022 του League of Legends θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου στην Πόλη του Μεξικό.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του League of Legends είναι το αποκορύφωμα του διαγωνισμού Esports του LoL, όπου οι καλύτερες ομάδες από 11 διαφορετικές περιοχές αγωνίζονται για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Στο τουρνουά λαμβάνουν μέρος 24 ομάδες και μόνο μία ομάδα αποκτά τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σπάει ρεκόρ κάθε χρόνο. Τον τελικό του 2021 παρακολούθησαν κατά μέσο όρο πάνω από 30 εκατομμύρια τηλεθεατές ενώ την ώρα της μέγιστης τηλεθέασης οι τηλεθεατές ξεπέρασαν τα 73 εκατομμύρια.

Πριν από τον τελικό, θα κυκλοφορήσει ένα skin σχεδιασμένο από τον Lil Nas X και τη Riot Games για ένα νέο ήρωα του League Of Legends με το όνομα K’Sante The Pride Of Nazumah.

Το skin Lil Nas X Prestige Empyrean K’Sante θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 3 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Το skin δεν θα είναι διαθέσιμο για αγορά, αλλά θα μπορεί να αποκτηθεί παίζοντας League of Legends ή Teamfight Tactics κατά τη διάρκεια ενός in-game event. Οι παίκτες θα πρέπει να κερδίσουν ένα νόμισμα (2000 Worlds 2022 Tokens) για να ξεκλειδώσουν το skin μόνιμα.

Μετά τη συνεργασία της Riot Games με τη Louis Vuitton, το skin του Lil Nas X αποτελεί την πρώτη συνεργασία της εταιρείας με έναν μουσικό.

Ο Lil Nas X ανέφερε: «Ένιωσα ότι ήταν καιρός να δοκιμάσω κάτι καινούργιο. Έχω αφήσει το σημάδι μου στην pop κουλτούρα με τόσους πολλούς τρόπους και τώρα ήρθε η ώρα να αναμετρηθώ με τον κόσμο του gaming. Θα είμαι ο μεγαλύτερος πρόεδρος του League of Legends, όλων των εποχών».

«Επίσης, θα φτιάξω τον καλύτερο ύμνο του Worlds όλων των εποχών και θα διοργανώσω το μεγαλύτερο, πιο cool, πιο σέξι Worlds στην ιστορία όλων των Worlds! Το “Star Walkin” είναι το μόνο τραγούδι που επιτρέπεται να ακούει κανείς από εδώ και πέρα», πρόσθεσε.

Ο Lil Nas X συνεχίζει αυτό το διάστημα τη sold out παγκόσμια περιοδεία του «Long Live Montero Tour», με τους Chicago Sun-Times να σημειώνουν ότι «ο Lil Nas X ξεχωρίζει ως ένα είδωλο εν τη γενέσει του», προσθέτοντας ότι το σόου του είναι μία «πανδαισία πολλαπλών αισθήσεων» που «μοιάζει με μία μεγάλη παράσταση στο Λας Βέγκας».

Η περιοδεία θα ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Αμερική μέχρι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα κάνει στάση στην Ευρώπη.